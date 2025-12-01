بدء أعمال إنشاء مبنى الوحدة الصحية بقرية القصر في الداخلة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن بدء أعمال إزالة المباني القديمة للوحدة الصحية بقرية القصر، تمهيدًا لإنشاء مبنى جديد لوحدة صحية متكاملة، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة للتطوير الشامل ورفع كفاءة منشآتها الصحية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم ومتابعة اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

تنفيذ أعمال المشروع

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وأن الوحدة الجديدة ستشمل خدمات طبية موسعة تواكب احتياجات الأهالي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار صبحى إلى أنه سيتم الإحلال والتجديد للموقع بالكامل ضمن خطة التطوير، مؤكدًا أن العمل يجري وفق جدول زمني محدد لضمان الانتهاء في أقرب وقت ممكن، وبما يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع الصحي وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتطورة لأهالي مركز الداخلة.