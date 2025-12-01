قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
محافظات

بدء أعمال إنشاء مبنى الوحدة الصحية بقرية القصر في الداخلة بالوادي الجديد

موقع المبني تحت الانشاء
موقع المبني تحت الانشاء
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن بدء أعمال إزالة المباني القديمة للوحدة الصحية بقرية القصر، تمهيدًا لإنشاء مبنى جديد لوحدة صحية متكاملة، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة للتطوير الشامل ورفع كفاءة منشآتها الصحية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم ومتابعة اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

تنفيذ أعمال المشروع

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وأن الوحدة الجديدة ستشمل خدمات طبية موسعة تواكب احتياجات الأهالي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار صبحى إلى أنه سيتم الإحلال والتجديد للموقع بالكامل ضمن خطة التطوير، مؤكدًا أن العمل يجري وفق جدول زمني محدد لضمان الانتهاء في أقرب وقت ممكن، وبما يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع الصحي وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتطورة لأهالي مركز الداخلة.

