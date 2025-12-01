مشروعك يقدم تسهيلات تمويلية بـ 5% فائدة متناقصة لدعم شباب الوادي الجديد

نظمت مبادرة مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد سلسلة من اللقاءات المباشرة والميدانية مع المستثمرين في مقار مشروعاتهم المختلفة، بتوجيهات جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وفي خطوات عملية نحو دعم التنمية والاستثمار، وبالتعاون والتنسيق المثمر مع مكتب الاستثمار بالمركز.

لقاءات تعريفية بمزايا مبادرة مشروعك

وتأتي ​هذه اللقاءات تأتي في إطار الحرص على توصيل كافة المعلومات حول فرص التمويل المتاحة والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاستثمارية.

يتم تقديم العديد من ​مزايا التمويل لمختلف ​المشروعات الصناعية - الزراعية - الخدمية -الحيوانية - السياحية

​وذلك بسعر فائدة متناقصة ومميزة لا تتجاوز (5%)، وذلك بسعر فائدة البنك المركزي المعتمد للمبادرات التنموية، وتضمن هذه الميزة تخفيف العبء المالي على المستثمرين وتوفير سيولة أكبر لضخها في توسعة وتطوير مشاريعهم، مما يعزز من فرص نجاحها ونموها المستدام.