صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
تعرف على أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد  توافرًا كبيرًا في أصناف الأسماك الطازجة، مدعومًا بزيادة الإنتاج المحلي من مزارع الاستزراع السمكي المنتشرة داخل الواحات.

يأتي ذلك وسط اهتمام متنامٍ من الأهالي بشراء الأسماك كأحد البدائل البروتينية المهمة، في ظل استقرار الأسواق وتعدد المنافذ الحكومية والخاصة.

وأكد عدد من الباعة خلال جولة داخل أسواق الخارجة والداخلة أن المعروض شهد زيادة واضحة خلال الأيام الماضية، خاصة مع انتظام توريد الأسماك من مفيض باريس والمزارع المحلية، إضافة إلى وصول شحنات من المحافظات الساحلية. وأسهم هذا التنوع في الحفاظ على مستوى الأسعار وعدم حدوث أي ارتفاعات غير مبررة.

أسعار الأسماك اليوم في الوادي الجديد

البلطي المحلي: 120 جنيهًا للكيلوجرام
بلطي مفيض باريس: 25 جنيهًا للكيلوجرام
البوري نحو 170 جنيهًا للكيلوجرام
المكرونة بين 165 و175 جنيهًا
الجمبري ما بين 340 و350 جنيهًا للكيلوجرام المبروك نحو 100 جنيه للكيلوجرام
البياض ما بين 100 و110 جنيهات

ويعكس هذا الاستقرار نجاح المحافظة في دعم مشروعات الاستزراع السمكي، رغم الطبيعة الصحراوية للمنطقة وغياب البحيرات الكبيرة. فقد توسعت الوادي الجديد خلال السنوات الأخيرة في إنشاء مزارع قائمة على المياه الجوفية ومفيضات الأمطار، ما ساعد على توفير أصناف متنوعة بأسعار تنافسية.

ويُعتبر مفيض باريس من أبرز النماذج الناجحة التي أسهمت في طرح كميات كبيرة من البلطي بأسعار منخفضة مقارنة بالمحافظات الأخرى، الأمر الذي عزز ثقة المواطنين في جودة المنتج المحلي وشجع على استهلاكه بشكل أكبر. كما اتجهت القرى والمراكز إلى إنشاء مزارع صغيرة بالتعاون مع الجهات المختصة، التي وفرت الدعم الفني وبرامج المتابعة البيطرية.

وتواصل مديريات التموين والطب البيطري تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان جودة الأسماك المعروضة والتأكد من سلامتها، مع التصدي لمحاولات الغش أو التلاعب بالأسعار. ويسهم تنوع المعروض المحلي في دعم الأمن الغذائي للمحافظة وتوفير بدائل بروتينية طازجة وبأسعار مناسبة للمواطنين داخل الواحات.

