محافظ القاهرة: فخور بوجودي داخل قلعة الحريات نقابة الصحفيين

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أنه فخور بوجوده داخل قلعة الحريات نقابة الصحفيين مقدرا دورها العظيم في توعيه المواطنين وخدمه المجتمع والدوله في رؤيتها 2030 حول بناء الإنسان .

وأكمل محافظ القاهرة خلال احتفالية نقابة الصحفيين بتوزيع تأشيرات الحج والعمرة ،إن لجنه الشؤون العربية والحج و العمرة تبذل مجهود كبير في خدمه الصحفيين و أسرهم ، و تيسيرا علي الصحفيين في أداء شعائر الحج و العمرة ، مشددا إن المحافظه تخقدر و تقدم كل سبل الدعم و ذلك لخدمه المواطنين .

متمنيا التوفيق لنقابه الصحفيين في أداء رسالتها العظيمه و الدعاء ممن فازوا بتأشيرات الحج و العمرة .

و أكمل محافظ القاهرة أنه يعتز دائما الصحافه و الصحفيين و حرصهم علي إيصال الرساله للمواطن مقدرا دور الصحافه و الاعلام ، و حتي في النقد البناء من أجل الإصلاح ،لان الصحافه هي نبض الشارع .

تستضيف لجنتا الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وذلك ضمن فعاليات الصالون الشهري للجنة، الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة.

ويناقش الصالون موضوعًا محوريًا بعنوان: "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر"، وهو أحد الموضوعات، التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم.

و قامت نقابه الصحفيين بتكريم الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة و تقديم درع تذكاري له.

يشهد الصالون توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة فضيلة الدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف لشرح مناسك العمرة للزملاء المشاركين فى عمرة شهر ديسمبر، والمنشد محمود هلال، منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية لإحياء أجواء الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة، وتقديم الإعلامى الدكتور وليد الحسيني.