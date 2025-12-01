الوطنية للإعلام تنعي المخرج علي سيد الأهل

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى الإعلامي علي سيد الأهل الذى وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص، حيث تقلد العديد من المناصب منها رئيس القناة الأولى.

وأسهم المخرج الراحل بشكل كبير فى تطوير العمل بالتليفزيون المصري خاصة البرامج التعليمية ، وكان الزميل الراحل مثالا يحتذى به فى الالتزام وحب العمل ، وكان يتمتع بحسن الخلق ومحبة واحترام زملاء العمل.

وقالت الهيئة في بيانها: رحم الله الإعلامي الراحل وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرته ولجميع أسرة العمل الإعلامى وندعوا الله ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.