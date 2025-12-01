مشاركة غير مسبوقة في إيديكس 2025 تعكس صعود مصر في مجال التسليح والتصنيع الدفاعي

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي أن النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 تأتي لترسخ النجاحات التي حققتها الدورات الثلاث السابقة، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة هذا العام يظهر الطفرة الكبيرة في مكانة المعرض عالميًا، حيث يجتمع أكثر من 450 شركة من 86 دولة، إضافة إلى حضور يتجاوز 45 ألف زائر ووفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة تبحث عقد صفقات وتعاون دفاعي واسع.

وأوضح الحلبي، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أن هذا الحضور الدولي الكبير يرتكز على الثقة المتزايدة في قدرات القوات المسلحة المصرية، التي أثبتت نجاحًا واضحًا في إدارة الحروب التقليدية وغير التقليدية، وهو ما يتابع العالم أدق تفاصيله.

وأشار إلى أن مصر تميزت خلال السنوات الماضية بتنظيم تدريبات عسكرية مشتركة على مستوى ضخم، أبرزها تدريب النجم الساطع الذي شاركت فيه 34 دولة بأكثر من 8500 مقاتل، مؤكدًا أن هذه التدريبات تعكس مستوى متقدمًا من التخطيط والتنفيذ يحظى بتقدير دولي.

وأضاف أن قدرة الدولة على تنظيم فعاليات عالمية كبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى جانب الدور المصري النشط في ملفات السلام ومؤتمرات شرم الشيخ، أسهمت في تعزيز صورة مصر كدولة قادرة على إدارة أحداث دولية معقدة، ما انعكس مباشرة على نجاح إيديكس 2025.

ولفت الحلبي إلى أن من أبرز مميزات المعرض هذا العام المشاركة القوية للشركات المصرية المصنعة للسلاح، موضحًا أن منتجاتها أصبحت تضاهي المنتجات العالمية من حيث الجودة والمواصفات.

كما أكد أن سماح شركات كبرى مثل «داسو» بتصنيع أجزاء من أنظمتها العسكرية داخل مصر يعد دليلاً واضحًا على التطور الصناعي والدقة الفنية للمصانع المصرية، إضافة إلى التعاون السابق مع شركات فرنسية في تصنيع فرقاطات «الجويند».

وبين أن استراتيجية مصر في التصنيع الحربي تستند إلى مسارين متوازيين:

الأول تصنيع الأسلحة بترخيص من الشركات العالمية،

والثاني تصنيع الذخائر محليًا بشكل كامل، وفي مقدمتها الذخائر الجوية من طراز «حافظ».

وأكد الحلبي أن الذخيرة تمثل العنصر الحاسم لأي جيش خلال العمليات، مشددًا على أن امتلاك مصر القدرة على إنتاج الذخائر عالية المواصفات يتيح لها تنفيذ عمليات عسكرية طويلة دون الارتباط بإمدادات خارجية أو قيود فنية.