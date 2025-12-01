قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي عن توليد الكهرباء.. وسر فتح مفيض توشكى
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مشاركة غير مسبوقة في إيديكس 2025 تعكس صعود مصر في مجال التسليح والتصنيع الدفاعي

د. هشام الحلبي
د. هشام الحلبي
رنا عبد الرحمن

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي أن النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 تأتي لترسخ النجاحات التي حققتها الدورات الثلاث السابقة، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة هذا العام يظهر الطفرة الكبيرة في مكانة المعرض عالميًا، حيث يجتمع أكثر من 450 شركة من 86 دولة، إضافة إلى حضور يتجاوز 45 ألف زائر ووفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة تبحث عقد صفقات وتعاون دفاعي واسع.

وأوضح الحلبي، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أن هذا الحضور الدولي الكبير يرتكز على الثقة المتزايدة في قدرات القوات المسلحة المصرية، التي أثبتت نجاحًا واضحًا في إدارة الحروب التقليدية وغير التقليدية، وهو ما يتابع العالم أدق تفاصيله.

وأشار إلى أن مصر تميزت خلال السنوات الماضية بتنظيم تدريبات عسكرية مشتركة على مستوى ضخم، أبرزها تدريب النجم الساطع الذي شاركت فيه 34 دولة بأكثر من 8500 مقاتل، مؤكدًا أن هذه التدريبات تعكس مستوى متقدمًا من التخطيط والتنفيذ يحظى بتقدير دولي.

وأضاف أن قدرة الدولة على تنظيم فعاليات عالمية كبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى جانب الدور المصري النشط في ملفات السلام ومؤتمرات شرم الشيخ، أسهمت في تعزيز صورة مصر كدولة قادرة على إدارة أحداث دولية معقدة، ما انعكس مباشرة على نجاح إيديكس 2025.

ولفت الحلبي إلى أن من أبرز مميزات المعرض هذا العام المشاركة القوية للشركات المصرية المصنعة للسلاح، موضحًا أن منتجاتها أصبحت تضاهي المنتجات العالمية من حيث الجودة والمواصفات. 

كما أكد أن سماح شركات كبرى مثل «داسو» بتصنيع أجزاء من أنظمتها العسكرية داخل مصر يعد دليلاً واضحًا على التطور الصناعي والدقة الفنية للمصانع المصرية، إضافة إلى التعاون السابق مع شركات فرنسية في تصنيع فرقاطات «الجويند».

وبين أن استراتيجية مصر في التصنيع الحربي تستند إلى مسارين متوازيين:

الأول تصنيع الأسلحة بترخيص من الشركات العالمية،

والثاني تصنيع الذخائر محليًا بشكل كامل، وفي مقدمتها الذخائر الجوية من طراز «حافظ».

وأكد الحلبي أن الذخيرة تمثل العنصر الحاسم لأي جيش خلال العمليات، مشددًا على أن امتلاك مصر القدرة على إنتاج الذخائر عالية المواصفات يتيح لها تنفيذ عمليات عسكرية طويلة دون الارتباط بإمدادات خارجية أو قيود فنية.

دهشام الحلبي صدى البلد أحمد موسى القوات المسلحة حروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

وزير الرياضة وأبوريدة

وزير الرياضة وأبوريدة يُحفزان منتخب مصر المُشارك في كأس العرب قبل مواجهة الكويت.. صور

محمد عبد المنعم

صعوبة انضمام محمد عبد المنعم للمنتخب في أمم إفريقيا.. اعرف السبب

منتخب مصر

المنتخب الوطنى المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدًا

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد