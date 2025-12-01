قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاف يكشف قائمة الأفضل.. حسام حسن يزاحم مدربي المغرب ونيجيريا على الصدارة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية لأفضل مدربي القارة لعام 2025، والتي شهدت وجود حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد منافسة قوية استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل إعلان جوائز الموسم، خلال الحفل الذي أقيم في الرباط قبل أسابيع.


القائمة التي اعتمدها كاف ضمت عشرة أسماء من أبرز مدربي المنتخبات والأندية الأفريقية خلال العام، وجاءت كالتالي:
أفضل 10 مدربين في أفريقيا لعام 2025 حسب تصنيف كاف:
بيدرو لييتاو بريتو “بوبيستا” – مدرب الرأس الأخضر – 143 نقطة
وليد الركراكي – مدرب منتخب المغرب – 123 نقطة
محمد وهبي – مدرب منتخب المغرب تحت 20 عامًا – 117 نقطة
كرونوسلاف يوريتش – مدرب نيجيريا – 85 نقطة
حسام حسن – مدرب منتخب مصر – 84 نقطة
باب بونا ثياو – مدرب السنغال – 75 نقطة
روموالد راكوتوندرابي – مدرب نادي مدينة الجزائر – 72 نقطة
معين الشعباني – مدرب الوداد المغربي – 50 نقطة
طارق السكتيوي – مدرب الرجاء المغربي – 50 نقطة
سامي الطرابلسي – مدرب منتخب تونس – 26 نقطة
ويعكس وجود حسام حسن في هذه القائمة تقدير كاف للمستويات التي قدمها المنتخب المصري خلال عام 2025، بعدما نجح المدير الفني في إعادة الروح التنافسية وفرض أسلوبه في المباريات الرسمية والودية، ليحتل مركزًا متقدمًا متفوقًا على عدد من المدربين أصحاب الخبرات القارية.

