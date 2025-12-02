ماركو مسعد: قرار ترامب بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية يعكس فهمه لطبيعة النشاط التخريبي للجماعة بأمريكا

أكد ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات من واشنطن، أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب، بحظر جماعة الإخوان، واعتبارها جماعة إرهابية، قد يمتد تأثيره إلى المعاقل الأوروبية للإخوان، مثل بريطانيا وألمانيا.

وقال ماركو مسعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن قرار ترامب بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية يعكس فهم الإدارة لطبيعة نشاطها التخريبي في الداخل الأمريكي.

وتابع عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات من واشنطن، أن هذا السلوك يبرز أن الجماعة ليست مجرد حركة سياسية بل منظمة لها نشاطات تهدد القيم المجتمعية في الولايات المتحدة.