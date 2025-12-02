قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسماء مصابي حادث تصادم دراجة بخارية ومركبة توك توك بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أسماء مصابى حادث حادث تصادم بين دراجة بخارية ومركبة توك توك بقرية الطوناب بمركز إدفو شمال أسوان ، والذى أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم .

وتبين بالتحريات الأولية أن المصابين هم: عبدالله ابراهيم عبدالشافي 20 سنة، وإصابته كسر بالقدم الأيمن، وغريب مسعد عبدالحارث  32 سنة، وإصابته سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد جمعة محمد 26 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالزراع الأيسر.

فيما تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية ومركبة توك توك بقرية الطوناب بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

حادث

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان إخطارًا، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوكتوك تحديدًا عند مثلث قرية الطوناب التابعة لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

