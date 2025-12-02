أيمن الرمادي: إشاعات فيريرا أضرت بالزمالك.. وكان على الإدارة الرد فورًا

أعرب أيمن الرمادي مدرب البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، عن أهمية وجود منافسة بين القطبين في الكرة المصرية.

وقال أيمن الرمادي في مكالمة هاتفية لبرنامج أوضة اللبس: " كل الرياضيين مطالبين بالحفاظ على أقطاب الكرة المصرية الأهلي والزمالك".

وواصل:" في الأهلي والزمالك بتحس بإحساس كبير جدًا من جماهير الفرقتين، عندما عملت في الزمالك كان شعوري مختلفًا ولا يستطيع إحساسه إلا من عاش تلك اللحظات".

وأردف: "توليت تدريب عدة أندية لكن مهمة المدير الفني لنادي الزمالك تختلف تمامًا عن باقي تجاربي، لكن للأسف هناك أمور لا ترضي أحد مثل اللجان التي تدافع عن أندية وأشخاص وهو أمر مرفوض تمامًا لأن الأمر يصبح أشبه بالصراع بين كافة الجبهات".

الرد على فيريرا

وأتم: "كنت اريد أن تقوم إدارة الزمالك بالرد على هذه الإشاعات التي قيلت على النادي من فيريرا في الساعات الماضية لأنه حق الجماهير أن تعطيهم الإدارة الأمان التام في مثل هذه الأمور وأن ما يقال مجرد اشاعات، انا حزين على وضع الزمالك".