أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين

شهدت الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بشأن الأدوية، وأن هناك نقص في بعض الأدوية لكن الحكومة ردت بكل شفافية وقالت إنه لا توجد مشكلة في الأدوية في مصر.

وقد أكد الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن جميع الأدوية متوفرة في الأسواق، وأن ما يخص نقص أدوية السكر، فهناك 7 شركات تنتج نفس النوع لكن الكثير من المواطنين يرتبط بـ اسم العلامة التجارية للدواء، وليس المادة الفعالة.

أدوية



وأضاف رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن مصر تعتبر أكبر دولة في العالم تمتلك أدوية، وأن الدواء الواحد في مصر تنتجه 14 شركة، منها المستورد والمحلي، وقطاع الأعمال.

ولفت إلى أن المريض المصري يرتبط باسم محدد وشكل معين للدواء، وأن هذا الأمر لا يتم في دول العالم، لأن الطبيب في الدول الأوروبية يكتب الاسم العلمي، وبعد ذلك يذهب لـ الصيدلية، والصيدلي يوفر المطلوب.

الأدوية متوفرة



وأشار إلى أن الأدوية متوفرة، وأن الدواء يأخذ مراحل كثيرة من أجل أن يتم عرضه في الصيدالية، ويتم تسجيله بهيئة الدواء، ولذلك نطالب المواطنين بعدم الارتباط بنوع وشكل لدواء لآن منه المثيل والبديل، فالمثيل يكون مشابه في كل شئ ونفس المادة الفعالة والتركيبة، والبديل يكون بمادة فعالة مختلفة لكن يؤدي نفس الغرض.



رد الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، على سؤال " هل هناك 250 صنف من الأدوية ناقص بالأسواق منها المحلي والمستورد"، قائلا إن هناك خط ساخن لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين بشأن الأدوية.



وأضاف رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، خلال حواره ببرنامج ” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أي مواطن يبحث عن دواء ويريد معرفة الصيدلية الموجود بها عليه الاتصال برقم 15301، موضحا أن هيئة الدواء المصري تستقبل اتصالات المواطنين وتوجه المواطنين لأقرب صيدلية بها الدواء.

تم القضاء على الأزمة



ولفت إلى أنه تم القضاء على الأزمة بصورة كبيرة جدًا، وأن بداية أزمة الأدوية ظهرت في مارس 2024 بعد تحرك أسعار الدولار، منوها بأنه في الوقت الحالي يتم تغطية 92 % من الاستهلاك المحلي، في السوق المصري، وأن الـ 8% مستورد.

وأكد أنه في الوقت الحالي لا توجد أزمة ولا نقص في الأدوية، وما ينشر من أخبار بأن هناك نقص في الأدوية أمر غير صحيح، موضحا أن ما ينشر حاليا بخصوص نقص الأدوية يأتي بناء على معلومات قديمة، وتحديدا في فترة أزمة فيروس كورونا.



وتابع رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن المواصفات الخاصة بتصنيع الأدوية في مصر تخضع للمواصفات العالمية، موضحًا أن صناعة الدواء تختلف عن أي صناعة أخرى، وأن الدواء لا يقدم للمريض إلا بعد اختبارات كبيرة من هيئة الدواء المصري.

نصدر الدواء لـ أوروبا



وأضاف رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن مصر تصدر الدواء لـ دول كثيرة منها في أوروبا، وأن مصر في صناعة الأدوية تقترب من 100 عام لإنشاء أول مصنع في مصر.

190 مصنع



ولفت إلى أن مصر بها أكثر من 190 مصنع، وأن هناك خطوط انتاج كثيرة، وأن الدولة تتجه نحو توطين صناعة الدواء وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الدولة تغطي أدوية لها تكنولوجيا عالية في التصنيع، كنا نحلم في الوصول لها من 10 سنوات والآن تم التحقيق.

مصر حصلت على مستوى النضج الثالث





أوضح أن مصر حصلت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، وأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة الحاصلة على هذه الشهادة في القارة، ونحن من ضمن أفضل 18 دولة بالعالم حصلت على هذه الشهادة، ونسعى للحصول على مستوى النضج الرابع.

أشار إلى أن مصر في فترة انتشار فيروس كورونا تمكنت من تصنيع اللقاح وأن مصر أصبحت مركز استراتيجي لـ تصنيع اللقاح وكنا نصدر اللقاح للخارج.