لأنك أنت رجائي..إيبارشية المنيا تحتفل بيوم الدعوات

برعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وتحت شعار "لأنك أنت رجائي"، أقيم يوم الدعوات بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

يوم الدعوات

شارك في اللقاء الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

أقيم اليوم تحت إشراف وتنظيم لجنة الدعوات بالإيبارشية، بقيادة الأب يوحنا صموئيل، لكنائس منطقة المنيا وهي: (كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، السيدة العذراء، بجاهين، مار مرقس، بالمنيا، كنيسة العائلة المقدسة، بأرض سلطان، القيامة، بالمنيا الجديدة، والسيدة العذراء، بأبوان).

وألقى الأب يوحنا موضوع اليوم حول "الدعوة"، كما تضمن اللقاء أيضًا الفقرات الروحية المتنوعة، ومجموعات العمل، بالإضافة إلى عرض الأفكار والرؤى المختلفة.