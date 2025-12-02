خفر السواحل الصيني يجبر سفينة يابانية على الخروج من المياه الإقليمية

أجبر خفر السواحل الصيني اليوم الثلاثاء سفينة صيد يابانية على الخروج من المياه الإقليمية حول جزر "دياويو"، وذلك عقب دخولها إلى المنطقة بشكل غير قانوني.



ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم خفر السواحل ليو ديجون قوله "إن السفن التابعة لنا قامت بتطبيق تدابير الإدارة والرقابة القانونية اللازمة ضد السفينة اليابانية.. كما أصدرت تحذيرات لها للخروج من المنطقة".



وأكد أن جزر "دياويو" والمناطق التابعة لها تعد أراضي صينية أصيلة، كما حث اليابان على الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات في هذه المنطقة.. مشيرا إلى أن خفر السواحل الصيني سيواصل تنفيذ عمليات إنفاذ القانون لحماية السيادة الإقليمية الصينية وحقوق بكين ومصالحها البحرية.



يشار إلى أن هذه الجزر غير المأهولة بالسكان متنازع عليها بين اليابان والصين، حيث تعرف عند اليابانيين باسم جزر "سينكاكو" و"دياويو" عند الصينيين.