تفاصيل أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية في القاهرة

حددت جهات التحقيق بالقاهرة، أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة الأزبكية وذلك يوم 5 ديسمبر .

تفاصيل الواقعة

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين قيام 3 عاطلين بحيازة أسلحة بيضاء بقصد التشاجر وإعدادهم للمشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم مما أثار الخوف في نفوس الناس بالشارع.



وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.