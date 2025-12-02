قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: الوضع في الضفة الغربية لا يقل أهمية عن غزة.. ونرفض تقسيم السودان
وزير الخارجية: مصر سوق آمن للاستثمارات الألمانية ومدخل للسلع إلى أفريقيا
وزير الخارجية من برلين: دعم الدولة الفلسطينية واستقرار المنطقة ضرورة دولية
وزير الخارجية الألماني: نصف مليون طالب مصري يتعلمون اللغة الألمانية
وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
أخبار العالم

مقتل رجل دين في السويداء بعد اعتقاله على يد قوات تابعة للهجري

القسم الخارجي

لقي الشيخ رائد المتني، أحد رجال الدين البارزين في محافظة السويداء جنوب سوريا، مصرعه بعد يومين من اعتقاله على يد قوات تابعة لحكمت الهجري، أحد شيوخ العقل في الطائفة الدرزية، وفق ما أفادت به قناة "الإخبارية السورية" الرسمية اليوم الثلاثاء.

وأكدت القناة، نقلاً عن مصادر محلية، وصول جثمان المتني إلى المشفى الوطني في السويداء، مشيرة إلى أنه قتل على يد ما يسمى بـ"الحرس الوطني" التابع للهجري، بتهمة "التعاون مع الحكومة السورية".

ويعد الشيخ رائد المتني شخصية دينية واجتماعية مؤثرة في ريف السويداء الشرقي، وينحدر من قرية الكسيب. وكان في السابق مقرباً من حكمت الهجري قبل أن تتصاعد الخلافات بينهما على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة في يوليو الماضي، وتشكيل الهجري لقوة مسلحة تعرف بـ"الحرس الوطني"، وهي الخطوة التي رفضها المتني علناً.

غضب شعبي

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تسجيلاً مصوراً يظهر تعرض الشيخ المتني للضرب أثناء اعتقاله، ما أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الشارع السوري، خاصة في السويداء التي تشهد حالة من التوتر منذ أشهر.

خلافات داخل الطائفة الدرزية

وتتمتع الطائفة الدرزية في السويداء بثلاث مرجعيات دينية رئيسية تعرف بـ"مشايخ العقل": حكمت الهجري، حمود الحناوي، ويوسف جربوع. ورغم تعدد المرجعيات، فإن أتباع الهجري يعدون أقلية ولا يمثلون الموقف العام للطائفة، بحسب ما تؤكده الأوساط الدينية في المحافظة.

وشهدت المحافظة خلال العام الماضي تصاعدًا في النفوذ المسلح لأتباع الهجري، الذين أثاروا جدلاً واسعاً بتنظيم مظاهرات رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية وطلبوا "الوصاية" من تل أبيب، في خطوة لاقت رفضاً واسعاً داخل سوريا وخارجها.

اضطرابات أمنية مستمرة

وتشهد السويداء وقفاً لإطلاق النار منذ 19 يوليو الماضي، عقب اشتباكات دامية استمرت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، أسفرت عن مئات القتلى. ورغم إعلان الحكومة السورية التزامها بالاتفاق وإدخالها مساعدات إنسانية للمحافظة، اتهمت قوات الهجري بارتكاب عدة خروقات استهدفت عناصر الأمن والجيش.

ويأتي مقتل الشيخ المتني ليضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد الأمني والسياسي في السويداء، وسط مخاوف من تدهور الوضع واندلاع موجة جديدة من التوترات داخل المحافظة المضطربة.

السويداء الطائفة الدرزية سوريا الهجري شيوخ العقل

