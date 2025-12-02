الخارجية: تعاون مصري ألماني مكثف لتعميق العلاقات الاقتصادية

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أننا حريصون على تعزيز العلاقات مع ألمانيا للوصول إلى آفاق أرحب، وحريصون على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.



وأوضح أنه خلال اللقاء اليوم مع وزير الخارجية الألماني،أن هناك تعاون مصري ألماني مكثف لتعميق العلاقات الاقتصادية، ونؤكد ضرورة جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية وتوطين الصناعة، ولدينا إمكانات هائلة تعكس تنوع الاقتصاد المصري كقاعدة إنتاجية كبيرة.

كما أكد وزير الخارجية الألماني، أننا نعمل على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ونثمن التعاون مع مصر في قضايا الشرق الأوسط.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، أننا نشيد بالوساطة المصرية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة وحل النزاع بغزة، ويجب تسليم جميع جثامين المحتجزين في غزة.



وأكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، نؤكد ضرورة تهيئة الوضع لقوة الاستقرار الدولية لنشر الأمن في غزة، ومستعدون لدعم مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي من المقرر أن تستضيفه مصر.

وشارك وزير الخارجية في جلسة حوارية بمؤسسة Korber Stiftung بحضور عدد من رؤساء وممثلى مراكز الأبحاث الألمانية.

وأكد وزير الخارجية رفض الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي بشأن الأمن المائي والتطورات في حوض النيل.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي وفقا للقانون الدولي

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية ضرورة وأهمية المضي قدما في تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة في إطار حفظ السلام، جاء ذلك خلال خبرا عاجلا اذاعته قناة إكسترا نيوز.