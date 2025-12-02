السعودية.. إقبال على التصويت في ثاني أيام انتخابات المصريين بالخارج

قال جمال الوصيف، مراسل قطاع أخبار المتحدة في السعودية، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إنّ اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج يشهد إقبالًا متوسطًا في الساعات الأولى، نظرًا لكونه يوم عمل داخل المملكة، موضحا أنّ المشاركين يمثلون مختلف الفئات والطوائف من أبناء الجالية المصرية والأسر المقيمة في المملكة، لافتًا إلى أنّ هذه هي المرة الثانية التي يدلي فيها أبناء هذه الدوائر بأصواتهم داخل مقار البعثات الدبلوماسية.

وأشار إلى وجود تواصل مستمر بين السفير إيهاب سري، رئيس اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، والهيئة الوطنية للانتخابات لمعالجة أي حالات خاصة، مثل انتهاء جوازات السفر أو بطاقات الرقم القومي.

وأكد على أنّه لم يتم رصد أي مشكلات خلال اليوم الأول وحتى اللحظة، باستثناء حالات فردية يجري التعامل معها وفق التعليمات الرسمية، مشيرًا إلى أنّ الجالية المصرية في السعودية هي الأكبر على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تسجل واحدة من أعلى نسب المشاركة.

وأوضح أنّ السفارة المصرية نسّقت مسبقًا مع الجانب السعودي لتسهيل دخول وخروج الناخبين، خاصة أنّ مبنى السفارة يقع داخل الحي الدبلوماسي الذي يتطلب إجراءات أمنية خاصة، لافتا إلى تخصيص ممرات آمنة ومواقف للسيارات، مع انتشار أفراد الأمن السعودي خارج المقر لتنظيم الحركة، كما يتولى الأمن الدبلوماسي وموظفو السفارة والتنظيم في الرياض وجدة ترتيب دخول الناخبين على مجموعات، إلى جانب توفير استراحات مكيفة ومجهزة لاستقبال الأعداد الكبيرة.