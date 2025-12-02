خبير جرائم إلكترونية يدق ناقوس الخطر من تطبيقات المراهنات والتعارف

حذر الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، من تطبيقات التعارف على الإنترنت التي تظهر في تطبيقات السوشيال ميديا أو في الألعاب الإلكترونية.



وتابع خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بمجرد تحميل تطبيق التعارف والموافقة على الشروط والأحكام يكون بمثابة إذن للقائم على التطبيق للتحكم في الجهاز.

وأكد الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أنه يجب عدم تحميل تطبيقات مجهولة مثل تطبيقات التداول والألعاب والقروض والنصب الإلكتروني والمراهنات لأنه سيتمكن من الصور والملفات والأرقام السرية.

ولفت إلى أن الشخصيات الموجودة في تطبيقات التعارف تكون مجهولة وأحيانًا يستخدمون صور مفبركة لأنها تكون ذات ملامح طبيعية حتى لو تم إعدادها عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي.

