اختيار عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد

ترأس الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد لجنة اختيار عميد كلية الزراعة بالجامعة ،حيث ضمت عضوية اللجنة كلا من :

أ.د عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد – ورئيس اللجنة ، أ.د/ أحمد سيد حرباوي – الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب – عضواً ، أ.د/ ناصر محمد عامر – الأستاذ المتفرغ بكلية التربية وعميد الكلية الأسبق – عضواً

كما شارك في عضوية اللجنة من الخارج كلا من :، أ.د/ عاطف أبو الوفا – الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة أسيوط ورئيس جامعة الوادي الجديد الأسبق – عضواً، أ.د/ عبد الغني محمد الجندي – الأستاذ المتفرغ كلية الزراعة – جامعة عين شمس ،أجرت اللجنة مقابلات مع السادة المتقدمين لشغل عميد كلية الزارعة بجامعة الوادي الجديد والتي تم الإعلان عنها مسبقاً حيث ناقشت اللجنة مقترحاتهم والاطلاع علي الخطة المطورة والرؤية المستقبلية التي تساهم في ضمان استمرار تطوير ونهوض المنظومة التعليمية حيث اكد رئيس الجامعة علي ان الاختيار والتقييم يتم وفق معايير اللازمة للكفاءة والخبرة .