أعلنت موعد طرحه.. دينا حايك تشوق جمهورها لكليب برواز كبير

طرحت الفنانة دينا حايك برومو كليب أغنيتها الجديدة «برواز كبير» من إخراج بتول عرفة، على أن يتم طرح الكليب كاملًا يوم الجمعة المقبل.

والأغنية باللهجة المصرية، من كلمات محمد النجار، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن إنتاج فهد الزاهد.

ونشرت دينا حايك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لتشويق جمهورها، قائلة: «واللى أخد عنّى صورة مش حلوة.. يستنى أجيبله برواز كبير».

المخرجة بتول عرفة تُعد من أبرز المخرجات فى مصر والوطن العربى، وحصلت على جائزة أفضل مخرج كليبات لعام 2024 فى Middle East Music Awards، وقدمت خلال مسيرتها أكثر من 140 كليب مع كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى.

وفى مجال المسرح، قدمت بتول عرفة مؤخرًا مسرحية «حاورينى يا كيكي» التى شاركت فيها دينا الشربينى وهالة صدقى ورانيا يوسف، إلى جانب مجموعة من النجوم، من تأليف هانى الطمبارى، وأغانى خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة، والتوزيع الموسيقى لأيمن التركى، وأزياء أميرة صابر.