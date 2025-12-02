قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
أعلنت موعد طرحه.. دينا حايك تشوق جمهورها لكليب برواز كبير

يمنى عبد الظاهر

طرحت الفنانة دينا حايك برومو كليب أغنيتها الجديدة «برواز كبير» من إخراج بتول عرفة، على أن يتم طرح الكليب كاملًا يوم الجمعة المقبل.

والأغنية باللهجة المصرية، من كلمات محمد النجار، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن إنتاج فهد الزاهد.

ونشرت دينا حايك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لتشويق جمهورها، قائلة: «واللى أخد عنّى صورة مش حلوة.. يستنى أجيبله برواز كبير».

المخرجة بتول عرفة تُعد من أبرز المخرجات فى مصر والوطن العربى، وحصلت على جائزة أفضل مخرج كليبات لعام 2024 فى Middle East Music Awards، وقدمت خلال مسيرتها أكثر من 140 كليب مع كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى.

وفى مجال المسرح، قدمت بتول عرفة مؤخرًا مسرحية «حاورينى يا كيكي» التى شاركت فيها دينا الشربينى وهالة صدقى ورانيا يوسف، إلى جانب مجموعة من النجوم، من تأليف هانى الطمبارى، وأغانى خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة، والتوزيع الموسيقى لأيمن التركى، وأزياء أميرة صابر.

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

أسعار اللحوم البلدي في أسواق الوادي الجديد اليوم

محافظ بورسعيد: يشدد على إزالة كافة التعديات والإشغالات وإغلاق محلات فرز القمامة بمنطقة C6

محافظ بورسعيد يشدد على إزالة التعديات وإغلاق محلات فرز القمامة بمنطقة C6

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

