القابضة للمياه ترفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة استعدادا لشهر رمضان

أكد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب التنفيذي، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الشركات التابعة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، مع مراعاة أوقات الذروة المتوقعة وارتفاع معدلات الاستهلاك، وذلك في إطار توجيهات المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وأوضح المهندس أحمد جابر أنه تم التوجيه بمراجعة المناطق التي تشهد تكرار المشكلات، وإجراء تقييم دوري لكفاءة المحطات والروافع، بما يضمن استمرارية الخدمة بالكفاءة المطلوبة خلال الشهر الكريم.



كما شدد على الالتزام الكامل بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي، ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها الشركات التابعة بكل محافظة، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه رئيس القابضة بضرورة تكثيف الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة على المحطات والروافع، مطالبًا رؤساء الشركات التابعة بالتواجد الميداني لمتابعة الأداء عن كثب، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على استمرارية الخدمة دون تأثر.



وأشار إلى أن الشركة القابضة تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، بالإضافة إلى الرقم (175) لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.



وفي السياق ذاته، ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الرشيد وعدم الإسراف، مؤكدة استمرار جهود التوعية من خلال نشر نصائح وإرشادات حول ترشيد الاستهلاك، وصيانة الأدوات الصحية، وإصلاح التسريبات المنزلية عبر صفحتها الرسمية "كل نقطة بتفرق" على موقع فيسبوك:

facebook.com/kolno2tabtfre2

وأكدت الشركة استمرار تنفيذ حملاتها التوعوية لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.