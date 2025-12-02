قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

جولييت بينوش.. 5 تكريمات بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

جولييت بينوش
جولييت بينوش
محمد نبيل

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن 5 تكريمات حتى الأن في دورته الخامسة المنتظر انطلاقها يوم 4 من شهر ديسمبر الجاري، بداية من تكريم الممثلة سيجورني ويفر، وهي نجمة رُشحت ثلاث مرات لجائزة الأوسكار ونالت جائزة بافتا وجائزة جولدن جلوب. 

وقد قدّمت خلال مسيرتها مجموعة واسعة من الشخصيات التي لا تُنسى، سواء الدرامية أو الكوميدية، في أفلام متنوعة من شخصية ريبلي في "فضائي" إلى ديان فوسي في "الغوريلا في الضباب" وصولاً إلى جوين تاوني في "جالاكسي كويست". 

وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت ويفر أن تأسر قلوب الجمهور وتحظى بإعجاب النقاد بوصفها واحدة من أكثر الممثلات تنوعاً على المسرح والشاشة.

كما أعلن المهرجان أيضاً عن تكريم الممثل الحائز على الأوسكار مايكل كين، وهو أيقونة ثقافية بريطانية صنعت مسيرته التي امتدت لأكثر من سبعة عقود وما يزيد على 160 فيلماً مكانته كأحد أشهر نجوم السينما. 

وُلد باسم موريس جوزيف ميكلوايت في جنوب لندن، وحقق انطلاقته الواسعة مع فيلم "زولو"، وأسهم في تشكيل ملامح السينما البريطانية في الستينيات من خلال فيلمي "ملف إيبكريس" و"آلفي". وحصد جائزتي أوسكار عن "هانا وأخواتها" و"قوانين منزل سايدر". وقدمه المخرج كريستوفر نولان إلى الأجيال الجديدة عبر ثلاثية "فارس الظلام" وفيلم "استهلال". 

نال كين لقب فارس عام 2000، ويعد واحداً من خمسة ممثلين فقط رُشحوا للأوسكار على مدى خمسة عقود. وبعد إعلانه التقاعد في 2023، يعود الآن إلى الشاشة في فيلم "آخر صائد الساحرات 2" إلى جانب فين ديزل.

ويتم تكريم النجمة جولييت بينوش التي في رصيدها حوالي 70 فيلماً وعلى مدى 40 عاماً من الفضول الفني منذ دورها الرئيسي الأول في فيلم Rendez-vous للمخرج أندريه تيشينيه، الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي عام 1985. 

وبعد أربعة عقود، أصبحت نجمة دولية وألهمت تعاونات وسيناريوهات غير متوقعة عزيزة على قلبها. حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2010 عن دورها في فيلم Certified Copy للمخرج عباس كياروستامي. بعد فيلمها الخامس في الاختيار الرسمي، تبعه أربعة أفلام أخرى، حتى فيلم The Taste of Things للمخرج Trần Anh Hùng عام 2023.

جولييت بينوش أفلام جولييت بينوش مهرجان البحر الأحمر جدة

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

كسوف الشمس

كورونا الشمس تكشف وجهها الخفي… ظاهرة فلكية نادرة فى مدينة مصرية| إيه الحكاية؟

كوكب المريخ

مفاجأة.. المريخ صالح للحياة منذ مليارات السنين| إيه الحكاية؟

رائد فضاء

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

بالصور

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

