جولييت بينوش.. 5 تكريمات بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن 5 تكريمات حتى الأن في دورته الخامسة المنتظر انطلاقها يوم 4 من شهر ديسمبر الجاري، بداية من تكريم الممثلة سيجورني ويفر، وهي نجمة رُشحت ثلاث مرات لجائزة الأوسكار ونالت جائزة بافتا وجائزة جولدن جلوب.



وقد قدّمت خلال مسيرتها مجموعة واسعة من الشخصيات التي لا تُنسى، سواء الدرامية أو الكوميدية، في أفلام متنوعة من شخصية ريبلي في "فضائي" إلى ديان فوسي في "الغوريلا في الضباب" وصولاً إلى جوين تاوني في "جالاكسي كويست".



وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت ويفر أن تأسر قلوب الجمهور وتحظى بإعجاب النقاد بوصفها واحدة من أكثر الممثلات تنوعاً على المسرح والشاشة.



كما أعلن المهرجان أيضاً عن تكريم الممثل الحائز على الأوسكار مايكل كين، وهو أيقونة ثقافية بريطانية صنعت مسيرته التي امتدت لأكثر من سبعة عقود وما يزيد على 160 فيلماً مكانته كأحد أشهر نجوم السينما.



وُلد باسم موريس جوزيف ميكلوايت في جنوب لندن، وحقق انطلاقته الواسعة مع فيلم "زولو"، وأسهم في تشكيل ملامح السينما البريطانية في الستينيات من خلال فيلمي "ملف إيبكريس" و"آلفي". وحصد جائزتي أوسكار عن "هانا وأخواتها" و"قوانين منزل سايدر". وقدمه المخرج كريستوفر نولان إلى الأجيال الجديدة عبر ثلاثية "فارس الظلام" وفيلم "استهلال".



نال كين لقب فارس عام 2000، ويعد واحداً من خمسة ممثلين فقط رُشحوا للأوسكار على مدى خمسة عقود. وبعد إعلانه التقاعد في 2023، يعود الآن إلى الشاشة في فيلم "آخر صائد الساحرات 2" إلى جانب فين ديزل.



ويتم تكريم النجمة جولييت بينوش التي في رصيدها حوالي 70 فيلماً وعلى مدى 40 عاماً من الفضول الفني منذ دورها الرئيسي الأول في فيلم Rendez-vous للمخرج أندريه تيشينيه، الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي عام 1985.



وبعد أربعة عقود، أصبحت نجمة دولية وألهمت تعاونات وسيناريوهات غير متوقعة عزيزة على قلبها. حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2010 عن دورها في فيلم Certified Copy للمخرج عباس كياروستامي. بعد فيلمها الخامس في الاختيار الرسمي، تبعه أربعة أفلام أخرى، حتى فيلم The Taste of Things للمخرج Trần Anh Hùng عام 2023.

