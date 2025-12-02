قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق.

             وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن اهتمام الدولة بتنفيذ شبكة طرق حديثة على أعلى مستوى من الكفاءة يأتي ضمن المشروع القومي للطرق الذي يستهدف بالأساس ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وإقامة تجمعات عمرانية جديدة متكاملة تخدم أهداف التنمية الشاملة في جميع مناطق الجمهورية.

         وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أهمية الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ ومنطقة الساحل، في إطار الاهتمام الأشمل بتنمية الساحل الشمالي وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة به، انطلاقا من رؤية الدولة المصرية لمنطقة الساحل الشمالي باعتبارها محورًا استراتيجيًا للتنمية، وليس فقط منطقة سياحية موسمية.

           وعرض المهندس شريف الشربيني الموقف التنفيذى للقوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان، موضحا أن مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بطول 21 كم شاملا أعمالا صناعية، جار تنفيذه في إطار خطة شاملة لتنفيذ شبكة طرق رئيسية بمحافظة الإسكندرية، وكذا في إطار مواصلة جهود الوزارة ـ من خلال أجهزتها وهيئاتها ـ في استكمال خطط التنمية بمختلف المحاور، ولا سيما مشروعات الطرق والتنمية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير.

     وفي ضوء ذلك، أشار اللواء محمود نصار إلى أن مشروع القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار الاسكندرية والساحل الشمالي ومناطق التنمية (صناعية ـ لوجستية ـ زراعية) بمدينة برج العرب ومحيطها إلى طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوي بمطار الاسكندرية، والطريق الدولي الساحلي؛ وذلك بهدف استيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالي دون الدخول لمدينة الإسكندرية، مما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية. 

         وحول الموقف التنفيذي، أشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أن معدل تنفيذ القطاع الأول ـ بطول 7.5 كم ـ بلغت 50%، مستعرضا الأعمال الصناعية بهذا القطاع وتتضمن (كوبري فلسطين) بنسبة تنفيذ 49%، أما القطاع الثاني بطول 7.6 كم فنسبة تنفيذه 49%، وتشمل الأعمال الصناعية بهذا القطاع (كوبري مخرج مدينة برج العرب)، وكوبري أعلى القطار السريع غرب بوابة المطار بنسبة تنفيذ 41%، بالإضافة إلى كوبري الدوران للخلف بنسبة 80%، علاوة على كوبري أعلى القطار السريع شرق المطار بنسبة 42%، منتهيا إلى القطاع الثالث بطول 4.5 كم التي تبلغ نسبة تنفيذه حاليا 47%، وتتضمن الأعمال الصناعية به كوبري أعلى مزلقان الهوارية (أعلى سكة حديد مطروح) بنسبة تنفيذ 42%.

             كما قدم المهندس شريف الشربيني عرضا عاما بشأن تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الاسكندرية الدولي، بوجه عام، أشار خلاله إلى أن الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية تشمل طريق القوس الغربي "محور اللواء عمر سليمان" ، وهو الطريق الأكثر أهمية لخدمة المطار، وكذلك الطريق الدولي الساحلي، ومحور التعمير، بالإضافة إلى طريق برج العرب " الكافوري، وطريق دائري برج العرب الشمالي، ووصلات (ماريا - سيدي كرير  - أبو صير)، مستعرضا الأعمال المقترحة بكل منها.

الساحل الشمالي مطار الإسكندرية الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية مجلس الوزراء مدبولي

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

مي عمر

مي عمر تعلن بدء تصوير مسلسل "الست موناليزا "

محمد سراج

محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل

عمرو عابد

تأليف ولا إخراج ولا تمثيل .. عمرو عابد يحسم موقفه من تعدد مواهبه | خاص

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

