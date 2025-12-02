مصطفى عسل يتأهل لـ ربع نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش

تأهل مصطفى عسل، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة هونج كونج للاسكواش.

وتقام بطولة هونج كونج خلال الفترة بين 1 إلى 7 ديسمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 224 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البطولات الماسية وهى أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

حقق عسل الفوز على مازن هشام بنتيجة 3-0، بعد انسحاب الأخير بسبب الإصابة.

بينما خسر محمد زكريا أمام الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-8, 11-6.

كما خسرت كنزي أيمن أمام الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-4, 11-2.

ويشارك في منافسات البطولة عدد من لاعبي مصر وهم مصطفى عسل، مازن هشام، محمد زكريا، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، وعلي أبو العينين.