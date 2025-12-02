مصدر بالكهرباء: تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي نهاية العام

تواصل مصر جهودها للانتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائى المصري السعودي،حيث تتابع الشركة المصرية لنقل الكهرباء الأعمال التي يجري تنفيذها في المشروع بشكل مستمر.

فعقدت المهندسة منى رزق اليوم اجتماعا باللجنة المشتركة من الجانبين المصرى والسعودي لمواصلة التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والسعودي، و ناقشت اللجنة مستجدات العمل ومهام اللجان الفنية والتشغيلية، إلى جانب ترتيبات التشغيل والتخطيط لضمان أعلى درجات الاعتمادية، وكفاءة تشغيل خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وتستمر أعمال اللجنة الإشرافية على مدار يومين، لاستكمال مراجعة الجوانب الفنية والتشغيلية للمشروع، والوصول إلى قرارات تنفيذية نهائية.

وكشف مصر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم البدأ في اختبار مهمات وأنظمة الربط الكهربائي مع السعودية، حيث وصلت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى 99%، كاشفا أن من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع نهاية ديسمبر الجاري 2025.

وستساهم المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي في تبادل قدرات كهربائية تبلغ 1500 ميجاوات

تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

كانت مصر والسعودية اتفقتا على إنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، وتم توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات تنفيذ المشروع، ويساهم في تمويل المشروع إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتبلغ القدرة الكلية لخط الربط 3 آلاف ميجاوات وبتكلفة استثمارية للمشروع تتجاوز 1.8 مليار دولار، ويعمل على تنفيذه تحالف مكون من 3 شركات عالمية.

ويهدف المشروع الي إتاحة 3000 ميجا وات على الشبكة المصرية فى وقت الذروة كبديل عن إنشاء محطات توليد كهرباء جديده

ويتكون مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي من 3 محطات محولات ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، وتربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا، وكابلات بحرية.

