قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمية الخشاب عن رشاقتها : جمال رباني
كأس العرب .. منتخب مصر يخطف نقطة ثمينة من الكويت فى الوقت القاتل
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصدر بالكهرباء: تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي نهاية العام

الكهرباء
الكهرباء
وفاء نور الدين

تواصل مصر جهودها للانتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائى المصري السعودي،حيث تتابع  الشركة المصرية لنقل الكهرباء  الأعمال  التي يجري تنفيذها في المشروع بشكل مستمر. 

فعقدت المهندسة منى رزق اليوم اجتماعا باللجنة المشتركة من الجانبين المصرى والسعودي لمواصلة التنسيق  المشترك بين الجانبين المصري والسعودي، و ناقشت اللجنة مستجدات العمل ومهام اللجان الفنية والتشغيلية، إلى جانب ترتيبات التشغيل والتخطيط لضمان أعلى درجات الاعتمادية، وكفاءة تشغيل خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وتستمر أعمال اللجنة الإشرافية على مدار يومين، لاستكمال مراجعة الجوانب الفنية والتشغيلية للمشروع، والوصول إلى قرارات تنفيذية نهائية. 

وكشف مصر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم البدأ في اختبار مهمات وأنظمة الربط الكهربائي مع السعودية، حيث وصلت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى 99%، كاشفا أن من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع نهاية ديسمبر الجاري 2025.

وستساهم المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي في تبادل قدرات كهربائية تبلغ 1500 ميجاوات

تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية 

  

كانت مصر والسعودية  اتفقتا على إنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، وتم توقيع الاتفاقية في  أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات تنفيذ المشروع، ويساهم في تمويل المشروع  إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتبلغ القدرة الكلية لخط الربط   3 آلاف ميجاوات وبتكلفة استثمارية للمشروع تتجاوز 1.8 مليار دولار، ويعمل على تنفيذه تحالف مكون من 3 شركات عالمية. 

ويهدف المشروع الي إتاحة 3000 ميجا وات على الشبكة المصرية فى وقت الذروة كبديل عن إنشاء محطات توليد كهرباء جديده

ويتكون مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي من 3 محطات محولات  ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، وتربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا، وكابلات بحرية. 
 

مشروع الربط الكهربائى المصري السعودي المصرية لنقل الكهرباء الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر أمام الكويت

شوبير

شوبير: أداء منتخب مصر امام الكويت يستحق التقدّم

منتخب مصر

75 دقيقة.. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الكويت في كأس العرب

بالصور

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد