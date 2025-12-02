تموين الوادي الجديد تنفذ حملة تفتيشية على محطة تعبئة البوتاجاز

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الوادي الجديد، حملة على محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز، لضمان الإلتزام بالضوابط والمعايير المقررة، وذلك ضمن توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

ترأس الحملة ضياء متولي، وكيل المديرية، وشارك فيها ياسر حمدان مسئول الحوكمة، ومحمد سلمان مدير إدارة التجارة الداخلية.

وأوضح وكيل تموين الوادي الجديد، أن الحملة ركزت على فحص أوزان أسطوانات الغاز وسلامتها، حيث جرى سحب عينات عشوائية وفحصها على الموازين المعتمدة للتأكد من مطابقة الوزن الصافي للوزن القانوني علمًا بأن زنة الإسطوانة المملوءة يبلغ 30 كجم ونصف بينما تزن فارغه 18 كجم ونصف، كما شمل الفحص البصري لهياكل الأسطوانات وصماماتها والتحقق من تواريخ الفحص الدوري.

وأكد ضياء متولي، أن الحملة تضمنت مراجعة أرصدة مخزون غاز البوتاجاز وفحص سجلات التوريد والتوزيع ومطابقتها مع الأرصدة الفعلية في الخزانات لضمان كفاية المعروض وانتظام سلاسل الإمداد، وتبين انتظام العمل بالمحطة والتزامها بالضوابط في الجوانب التي تم فحصها تشمل دقة الأوزان وسلامة المنتج وتوافر المخزون.