ديني

رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية تكريم المتفوقات في كلية البنات بالعاشر من رمضان

إيمان طلعت

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن رسالة الأزهر الشريف هي خدمة علوم الإسلام، مشيرًا إلى أن علوم الإسلام كلها شبكة واحدة ونسيج واحد؛ جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تكريم المتفوقات في كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور حمدي صلاح الهدهد، عميد الكلية، والدكتور حسني فتحي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين الشيخ، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورجال المجتمع المدني بمدينة العاشر من رمضان. 

احتفالية تكريم المتفوقات في كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان

وعبَّر رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الاحتفال الكبير الذي يكرم فيه بناته الطالبات المتفوقات في مختلف شعب الكلية، وأعلن فضيلته عن موافقة مجلس الجامعة، وتصديق المجلس الأعلى للأزهر على حصر الطلاب المتفوقين (الأول والثاني) على كل قسم؛ وذلك بهدف تكريمهم، ومنح كل طالب منهم مكافاة مالية قيمتها: (2000) جنيه. 

وأوضح فضيلته أيضًا أن هذه المكافاة هي مكرمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معبرًا عن سعادته بوجوده بين أصحاب العلم من علماء كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، كما عبر عن سعادته بتكريم الطالبات المتفوقات ممن يحملن لواء الأزهر الشريف لواء الوسطية والاعتدال الذي استمر عطاؤه على مدار أكثر من ألف عام، واستحق أن يقصده طلاب العلم من أكثر من 120 دولة حول العالم، مما يعد تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف؛ مشيدًا فضيلته بما لمسه من تقدم وتطور داخل الكلية بجهود إدارتها الرشيدة وعملهم جميعًا بروح الفريق. 

وحث رئيس الجامعة إدارة الكلية على افتتاح أقسام جديدة تلبي حاجة المجتمع في مدينة العاشر من رمضان وتسهم في نهضته بشكل عصري. 

وقدَّم الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، التهنئة إلى بناته الطالبات المتفوقات في مختلف الشعب بالكلية، موضحًا أن الدين الإسلامي دين الجد والاجتهاد والتفوق والتميز، مشيرًا إلى أن خريجي جامعة الأزهر عليهم أمانة حمل علوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنب. 

وضرب الصاوي أمثلة لمواقف من حياة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أخذ فيها برأي الصحابة في بعض الأمور المهمة؛ تحقيقًا لمبدأ الشورى، ومنها: حديث الصحابة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في اتخاذ بعض الأماكن وقت الحروب حينما قالوا له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك الله  فيه أم هي الحرب والمكيدة؟فرد النبي -صلى الله عليه وسلم-: بل هي الحرب والمكيدة، فما كان منه -صلى الله عليه وسلم- إلا أن غير خطته نزولًا على رأي الصحابة، وكذلك عدوله عن رأيه في يوم الحديبية، ونزوله على رأي أم سلمة -رضي الله عنها، بجانب ذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- سيدنا زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية فتعلمها في ثلاثة أشهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للوجه البحري أنه من كل ما سبق من أمثلة يتجلى واضحًا قيمة التفوق والتميز في جميع المجالات.

صورة تعبيرية

صورة أرشيفية

ارشيفية

المتهم

اسعار الفراخ اليوم

صورة أرشيفية

انتخابات النواب

الانتخابات

