بجهاز الأكسجين.. رئيس مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية يتابع حريق مزرعة عزبة الكوع

في موقف يعكس سرعة الاستجابة وتحمل المسؤولية، رفض المحاسب مدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، مغادرة مكتبه مساء اليوم، قبل الاطمئنان بشكل كامل على السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل إحدى المزارع بقرية الكوع التابعة للمركز.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل مزرعة بالقرية، وعلى الفور وجّه رئيس المدينة برفع درجة الاستعداد القصوى، والتواصل المباشر مع قوات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأكدت مصادر محلية أن المحاسب مدحت عباس ظل في حالة متابعة مستمرة عبر الاتصالات اللاسلكية والتقارير الواردة من موقع الحادث، رافضًا مغادرة مكتبه لحين التأكد من إخماد النيران بالكامل ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

كما شدّد رئيس المدينة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وتكثيف المرور الليلي على المزارع والمناطق الزراعية لمواجهة أي طارئ، إلى جانب فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق والتأكد من عدم وجود خسائر بشرية.

وتشهد مدينة القصاصين حالة من المتابعة المستمرة تحت توجيهات رئيس المدينة لضمان سرعة التدخل الفوري في أي حادث طارئ، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.