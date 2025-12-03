بتكوين تقفز فوق 90 ​​ألف دولار بعد موجة بيع حادة

عادت عملة بتكوين للارتفاع فوق 90 ألف دولار أميركي يوم الثلاثاء، متعافية من موجة بيع قوية فاجأت وول ستريت وأدت إلى خسارة ما يقرب من مليار دولار من رهانات الرافعة المالية الجديدة.

وفر هذا الانتعاش فترة راحة قصيرة بعد تراجع استمر لأشهر، لكن المتداولين ما زالوا حذرين مع استمرار ضعف المعنويات وظهور علامات التوتر في أسواق العملات المشفرة

ارتفع سعر "بتكوين" بنسبة وصلت إلى 5.6% مسجلاً 91269 دولاراً، بينما انتعش ثاني منافس لها "إيثر" بأكثر من 8% ليصل سعرها مجدداً فوق 3 آلاف دولاراً. وقفزت عملات أصغر وأقل سيولة مثل "كاردانو" و"تشينلينك" بأكثر من 10%. ومع ذلك تشير عدة مؤشرات إلى احتمالية تفاوت الانتعاش وفقاً لمراقبي السوق.

تراجع حاد بفعل رهانات الفائدة في اليابان وتصفية مراكز

هبط سعر أكبر رمز مشفَّر بما يصل إلى 8% يوم الإثنين، مع تفاعل الأصول الرقمية مع تحولات كلية واسعة تجتاح الأسواق العالمية، بما في ذلك التوقعات برفع بنك اليابان تكاليف الاقتراض في اجتماعه خلال ديسمبر. وشهد الهبوط تصفية ما يقرب من مليار دولار من المراكز الممولة بالديون.