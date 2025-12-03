قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 3-12-2025

ولاء عبد الكريم

تراجعت أسعار الذهب العالمي اليوم الاربعاء 3 ديسمبر 2025 بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

 أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعمليات جني الأرباح على الأسعار، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاربعاء 3 ديسمبر 2025 نحو 6365.7 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء 3 ديسمبر 2025، يسجل نحو 5570 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم السبت 3 ديسمبر 2025 نحو 4774.25 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب 44560 جنيهًا خلال تداولات اليوم.

سعر أوقية الذهب اليوم

أغلقت الأونصة العالمية للذهب عند نحو 4239.9 دولار، فيما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 47.46 – 47.60 جنيه في البنوك المحلية.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

