اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-12-2025

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

كشفت بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 3-12-2025 عن التحديث في أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي.

وتشهد أسعار كيلو الدواجن خلال الفترة الأخيرة حالة من الهدوء في المزارع والأسواق المحلية.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 60 : 61 جنيهًا كيلو، لتباع فى الأسواق 70 :71 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 3 جنيها.

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 70 و 71 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 80 و2 81 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي:

سجلت أسعار الفراخ البلدي 109 جنيهات في بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي فى الأسواق 119 جنيها.

أسعار البانيه:
سعر كيلو البانيه تراوح بين 160 و180 جنيهًا باختلاف الأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 115 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 112 جنيهًا، لتباع للمستهلك 122 جنيهًا.

سجل سعر البيض البلدى 160 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض (شركات): 18 جنيهًا
كتكوت أبيض (قطيع): 10.50 جنيه
كتكوت ساسو: 11 جنيهًا
كتكوت ساسو بيور: 12 جنيهًا
كتكوت بلدي: 8.50 جنيه
كتكوت هجين: 8 جنيهات
كتكوت جيل ثانٍ: 10 جنيهات
أسعار البط عمر يوم
بط فرنسي (يوم): 20 جنيهًا
بط مسكوفي (يوم): 24 جنيهًا
بط بغال (يوم): 28 جنيهًا

