إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

بدء تفعيل آليات إنفاذ قانون المنافسة في الأسواق غير الرسمية

المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي
المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي
ولاء عبد الكريم

شارك الدكتور محمود ممتاز- رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفعاليات المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ومجتمع الأعمال والاتحادات العمالية، ومجموعة من الخبراء من أكثر من 110 دولة حول العالم، حيث يتناول المنتدى آثار المنافسة الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق، وقطاع الرعاية الصحية، والأسواق غير الرسمية.

وشارك الدكتور ممتاز كمتحدّث في جلسة حول "إنفاذ قانون المنافسة في الأسواق غير الرسمية"، استعرض خلالها آليات إنفاذ قانون المنافسة في الأسواق غير الرسمية، والتحديات التي تواجه أجهزة المنافسة عند التعامل مع هذه الأسواق وكيفية مواجهتها، وآليات التعاون مع الهيئات التنظيمية والإدارية الأخرى للتصدي لها، بما يضمن المنافسة بالشكل الذي يحقق رفاهية المستهلك، ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار، ودعم الحياد التنافسي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكَّد الدكتور ممتاز على ضرورة أخذ الأسواق غير الرسمية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الإنفاذ، سواء في القطاعات غير الرسمية بالكامل أو في القطاعات الخاضعة للتنظيم الرسمي التي تشهد مشاركة غير رسمية واسعة، والتي تستغل فيها الشركاتُ الرسمية ميزاتها التنظيمية وتسعى لإقصاء منافسين غير رسميين.

واستعرض الدكتور ممتاز تجربة جهاز حماية المنافسة في عدد من القضايا التي فحصها الجهاز فيما يتعلق بالأسواق غير الرسمية، والآليات المُتبعة خلال الفحص، والتحديات التي واجهت الجهاز خلال جمع الاستدلالات على إثبات المخالفات في هذه الأسواق وكيف تم التغلب عليها.

وأعرب الدكتور ممتاز عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، إذ يُعد منصةً لتبادل الخبرات بين أجهزة وهيئات المنافسة من مختلف دول العالم، من خلال ما يتناوله من القضايا الراهنة ذات التأثير المباشر على المنافسة، كما يعد فرصة للاستفادة من تجارب الدول المختلفة، من خلال ما يتم طرحه من مناقشات حول قانون وسياسات المنافسة، فضلًا عن تقييم فاعلية تطبيقها، من خلال مراجعة أنظمة المنافسة في بعض الدول، بما يعزز الكفاءة الاقتصادية ويحقق رفاهية المستهلك ويدعم التنمية المستدامة.

