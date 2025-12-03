انتشار أمني مكثف بمحيط لجان الاقتراع بـ20 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى

شهد محيط اللجان والمقار الانتخابية بالدوائر المُلغاة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، تواجداً أمنياً مكثفاً.

ورصد مندوبو وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الأربعاء"، الانتشار الأمني المكثف بمحيط لجان الاقتراع، وعدد من الدوريات والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لملاحظة الحالة الأمنية على مدار الساعة.

كما رصد مندوبو (أ ش أ) تعزيز التواجد المروري الفعال بالطرق والمحاور الرئيسية، ونشر خدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور؛ لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري، وسرعة التعامل مع كافة البلاغات والظروف الطارئة، بما يحقق الشعور بالأمن.

كانت لجان الاقتراع قد بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك على المقاعد الفردية بالدوائر المُلغاة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وتشمل الدوائر الانتخابية الـ19 الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة، الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا، الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص، الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي، الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت، الدائرة الأولى بمحافظة سوهاج - مركز سوهاج، الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج - مركز أخميم، الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج - مركز المراغة، الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج - مركز طهطا، الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج - مركز جرجا، الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج - مركز المنشاة والدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج - مركز دار السلام.

كما تشمل الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور، والدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص، والدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود، والدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول، والدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح، والدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم والدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.