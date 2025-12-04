قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
بمشاركة صلاح.. ليفريول يتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي
بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025: كنت متواضعا

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان


يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

التوازن ووضوح الفكر يُرشدان اختياراتك اليوم. استخدم الإنصاف في حديثك، واستمع أكثر، وكن متواضعًا، تتحسن العلاقات والمهام بالجهد المتواصل، تجنب القرارات المتسرعة؛ فالخطوات الصبورة تُحقق نتائج أوضح، واحترامًا، ومكاسب عملية تدعم خططك المستقبلية ونموك الشخصي أيضًا.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

إذا قدّمت أفكارك بوضوحٍ وحقائق، فسيدعمك الآخرون. تجنّب الثرثرة والالتزامات المُتسرّعة؛ اختر التقدم المُستمر، ستُبني خطةٌ متوازنةٌ وإنجازاتٌ صغيرةٌ وموثوقةٌ سمعتك وتُهيئ فرصًا جديدةً للعمل الجماعي والترقي المُستمر، مما يُحفّز مناقشات الترقية قريبًا.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

تجنّب التسرع، ودع مشاعرك تتجلى بشكل طبيعي. سيساعدك الإنصات باهتمام على فهم احتياجاتك وبناء علاقة أوثق وأكثر توازنًا، التواصل الصادق والصبور يُمكن أن يُحوّل اللحظات الصغيرة إلى خطواتٍ قيّمة نحو تواصلٍ أعمق واحترامٍ متبادل وأمانٍ عاطفيٍّ دائم.

برج الميزان اليوم صحيًا

تجنبي رفع الأشياء الثقيلة، واحرصي على اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والعناصر الغذائية يُنصح أيضًا بالإكثار من الخضراوات والفواكه اليوم للحفاظ على لياقتكِ البدنية، امتنعي عن التدخين اليوم، فقد يؤثر ذلك سلبًا على صحتكِ.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

أعد قائمة قصيرة قبل التسوق والتزم بها، ادخر جزءًا صغيرًا من أي فائض مالي للاحتياجات المستقبلية أو لمكافأة صغيرة لاحقًا اطلب من صديق أو فرد من عائلتك تثق به فكرة واضحة قبل شراء شيء كبير.

برج الميزان الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

بالصور

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

منى زكي تخطف الأنظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش

فيديو

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد