تحتار ربات المنزل في تقديم اكلات طريقة عمل طاجن خضار باللحمة في الفرن بشكل بسيط ولذيذ:



المكونات:

500 جرام لحمة مكعبات (مفضّل لحم غنم أو بقري)

2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات

2 حبة جزر مقطعة شرائح

1 كوسة مقطعة شرائح

1 بصل متوسط مقطع شرائح

1 فلفل رومي (أخضر أو أحمر) مقطع شرائح

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن

2 فص ثوم مهروس

1 كوب ماء أو مرق لحمة

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة قرفة (اختياري)

قليل من البقدونس للتزيين

طريقة التحضير:

تحمير اللحمة:

سخني الزيت في طاسة على النار، ثم ضعي اللحمة وقلبيها حتى تتحمر من جميع الجهات.

أضيفي البصل والثوم وقلبي لدقائق حتى يذبل البصل.

إضافة الخضار:

أضيفي الجزر والبطاطس والكوسة والفلفل الرومي، قلبي المزيج لدقيقة أو اثنين.

أضيفي الطماطم والتوابل (ملح، فلفل، بهارات، كمون، قرفة) وقلبي جيدًا.

الطهي في الفرن:

انقلي المزيج إلى طاجن فرن، ثم أضيفي كوب الماء أو المرق.

غطي الطاجن بورق فويل أو غطاء الطاجن.

سخني الفرن على 180 درجة مئوية، ثم ضعي الطاجن لمدة 45–60 دقيقة حتى تنضج اللحمة والخضار تمامًا.

التقديم:

قدمي الطاجن ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز.

رشي قليل من البقدونس على الوجه قبل التقديم لإضفاء لمسة جميلة.