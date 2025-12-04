قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
لغز يومض في السماء.. مذنب يصدر نبضات قلب منتظمة ويواصل اقترابه من الأرض
مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن خضار باللحمة في الفرن

طاجن الخضار باللحمة
طاجن الخضار باللحمة
ريهام قدري

تحتار ربات المنزل في تقديم اكلات طريقة عمل طاجن خضار باللحمة في الفرن بشكل بسيط ولذيذ:


المكونات:
500 جرام لحمة مكعبات (مفضّل لحم غنم أو بقري)
2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات
2 حبة جزر مقطعة شرائح
1 كوسة مقطعة شرائح
1 بصل متوسط مقطع شرائح
1 فلفل رومي (أخضر أو أحمر) مقطع شرائح
2 حبة طماطم مقطعة مكعبات
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن
2 فص ثوم مهروس
1 كوب ماء أو مرق لحمة
1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
نصف ملعقة صغيرة كمون
رشة قرفة (اختياري)
قليل من البقدونس للتزيين
طريقة التحضير:
تحمير اللحمة:
سخني الزيت في طاسة على النار، ثم ضعي اللحمة وقلبيها حتى تتحمر من جميع الجهات.
أضيفي البصل والثوم وقلبي لدقائق حتى يذبل البصل.
إضافة الخضار:
أضيفي الجزر والبطاطس والكوسة والفلفل الرومي، قلبي المزيج لدقيقة أو اثنين.
أضيفي الطماطم والتوابل (ملح، فلفل، بهارات، كمون، قرفة) وقلبي جيدًا.
الطهي في الفرن:
انقلي المزيج إلى طاجن فرن، ثم أضيفي كوب الماء أو المرق.
غطي الطاجن بورق فويل أو غطاء الطاجن.
سخني الفرن على 180 درجة مئوية، ثم ضعي الطاجن لمدة 45–60 دقيقة حتى تنضج اللحمة والخضار تمامًا.
التقديم:
قدمي الطاجن ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز.
رشي قليل من البقدونس على الوجه قبل التقديم لإضفاء لمسة جميلة.

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

منتخب مصر

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

ترشيحاتنا

إسلام عفيفى

وفاة شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

التجلي الأعظم

مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر بأبوظبي

الأعلى للجامعات

جامعة المنوفية تنظم معرض المشروعات الحرفية على هامش مؤتمر الابتكار

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

