قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي العربي منصة لتحفيز الابتكار في العمل المؤسسي

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن جائزة التميز الحكومي العربي أصبحت منبرًا عربيًا رائدًا للاحتفاء بالإبداع والابتكار في الإدارة العامة، مشيرًا إلى أنها تجسّد نموذجًا عربيًا ملهمًا في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة التميز.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح النسخة الرابعة من الجائزة، والذي أقيم اليوم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث رحّب أبو الغيط بالحضور، معربًا عن تقديره للدور الداعم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورعايته الكريمة للجائزة، ومشيدًا بالجهود الكبيرة لفريق العمل القائم عليها.

وقال الأمين العام إن الجائزة لا تقتصر على كونها مناسبة للتكريم أو الاعتراف بالإنجازات المتميزة، بل تمثل رسالة واضحة لكل مؤسسات العمل الحكومي في العالم العربي بأن التغيير والتطوير ضرورة ومسؤولية، مضيفًا أن "العمل الحكومي يجب أن يكون رافعة للتغيير وحاضنة للمبادرة والابتكار، وأن مواجهة التحديات لا تعني الركون للواقع، بل تحويله إلى فرص واستخدام أفضل الممارسات لإطلاق الطاقات الإبداعية".

وأشار أبو الغيط إلى أن الفائزين في هذه الدورة يجمعهم روح المبادرة والقدرة على إحداث تغيير إيجابي مدروس، وهي الروح التي تحتاجها المؤسسات الحكومية لتواكب المتغيرات المتسارعة في العالم المعاصر، مشددًا على أن الهدف النهائي للعمل الحكومي هو خدمة المواطن العربي وتحسين جودة حياته.

وأعرب عن أمله في أن تسهم الجائزة في تحفيز الحكومات العربية على تبني نهج الابتكار والتطوير وترسيخ التنافس الإيجابي، بما يدعم بناء مؤسسات أكثر مرونة وكفاءة وقادرة على تقديم خدمات عالية الجودة.

وفي ختام كلمته، هنّأ الأمين العام الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح الحدث، ومجددًا تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وصف تجربتها الحكومية المبتكرة بأنها "مصدر إلهام على مستوى المنطقة والعالم"..

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جائزة التميز الحكومي العربي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات الحكومية الإماراتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

وفد وزارة الشباب والرياضة

وفد من وزارة الرياضة يزور العلمين الجديدة لبحث إنشاء مدينة أولمبية عالمية

الزمالك

رابطة الأندية المحترفة تعلن مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

ألكسندر أرنولد

إصابة قوية تهدد بغياب أرنولد عن المشاركة مع ريال مدريد حتى نهاية 2025

بالصور

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

فيديو

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد