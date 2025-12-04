أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي العربي منصة لتحفيز الابتكار في العمل المؤسسي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن جائزة التميز الحكومي العربي أصبحت منبرًا عربيًا رائدًا للاحتفاء بالإبداع والابتكار في الإدارة العامة، مشيرًا إلى أنها تجسّد نموذجًا عربيًا ملهمًا في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة التميز.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح النسخة الرابعة من الجائزة، والذي أقيم اليوم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث رحّب أبو الغيط بالحضور، معربًا عن تقديره للدور الداعم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورعايته الكريمة للجائزة، ومشيدًا بالجهود الكبيرة لفريق العمل القائم عليها.

وقال الأمين العام إن الجائزة لا تقتصر على كونها مناسبة للتكريم أو الاعتراف بالإنجازات المتميزة، بل تمثل رسالة واضحة لكل مؤسسات العمل الحكومي في العالم العربي بأن التغيير والتطوير ضرورة ومسؤولية، مضيفًا أن "العمل الحكومي يجب أن يكون رافعة للتغيير وحاضنة للمبادرة والابتكار، وأن مواجهة التحديات لا تعني الركون للواقع، بل تحويله إلى فرص واستخدام أفضل الممارسات لإطلاق الطاقات الإبداعية".

وأشار أبو الغيط إلى أن الفائزين في هذه الدورة يجمعهم روح المبادرة والقدرة على إحداث تغيير إيجابي مدروس، وهي الروح التي تحتاجها المؤسسات الحكومية لتواكب المتغيرات المتسارعة في العالم المعاصر، مشددًا على أن الهدف النهائي للعمل الحكومي هو خدمة المواطن العربي وتحسين جودة حياته.

وأعرب عن أمله في أن تسهم الجائزة في تحفيز الحكومات العربية على تبني نهج الابتكار والتطوير وترسيخ التنافس الإيجابي، بما يدعم بناء مؤسسات أكثر مرونة وكفاءة وقادرة على تقديم خدمات عالية الجودة.

وفي ختام كلمته، هنّأ الأمين العام الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح الحدث، ومجددًا تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وصف تجربتها الحكومية المبتكرة بأنها "مصدر إلهام على مستوى المنطقة والعالم"..