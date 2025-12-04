توصيات وتعليمات.. رئيس منطقة الوادي يلتقي مسئول التعليم الإعدادي بقطاع المعاهد الأزهرية

في إطار حرص رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في المتابعه المستمرة لسير العملية التربوية والتعلميه بجميع الموسسات التعليمية الأزهرية بالوادى الجديد.



ألتقي صباح اليوم الشيخ شعبان مرعي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، الدكتور ضياء الحق أبوبكر، عضو الإدارة العامة للتعليم الإعدادي بقطاع المعاهد الأزهرية،



حضر اللقاء محمد فتحي مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي،

عادل مسلم مدير إدارة الأمن.



اهم التوصيات والتعليمات التي خرج بها عضو الإدارة العامة للتعليم الإعدادي بقطاع المعاهد الأزهرية في لقائه مع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد:

-تعزيز جودة الاعتماد واكد على ضرورة استكمال إجراءات الاعتماد لجميع المعاهد الإعدادية بالمنطقة، مشيرًا إلى ان العمل جاري علي اعددا شهادات الاعتماد وسوف يتم إصدارها في القريب العاجل وأن الجهود مستمرة للحصول على اعتمادات إضافية للمعاهد التي تمت زيارتها مؤخرًا

- تطبيق الخطة الدراسية الجديدة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وشدد على تنفيذ توزيع الحصص المحدده للمرحلة الإعدادية بما يشمل المواد الشرعية والعربية والثقافية، وذلك لضمان توافق المناهج مع المعايير الوطنية،

- تنظيم الامتحانات وجه سيادته بدمج اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر في الفترة الواحدة، وذلك ضمن منظومة التعليم الجديد ورؤية مصر 2030، مع التأكيد على وضع جداول واضحة وإجراء الاختبارات في موعدها دون التأثير على سير الدراسة،

- التحول الرقمي وحث على الاستفادة من نظام إدارة شئون الطلاب الإلكتروني الذي تم إطلاقه مؤخرًا، لتحسين عمليات التسجيل والمتابعة والنتائج.

- تطوير الكوادر التدريسية أوصى بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة للمعلمين على استراتيجيات التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في الفصول.

-دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على توفير الامتحانات الشفهية والمرافق اللازمة للطلاب المكفوفين والمبصرين، وضمان حصولهم على فرص متكافئة.

- المشاركة المجتمعية مطالبا إلى تفعيل مجالس الآباء والمعلمين وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور من خلال قنوات إلكترونية منتظمة، لمتابعة تقدم الطلاب وتلقي المقترحات.



موكدا مرعي ان تلك النقاط تمثل أبرز ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء، وهي تهدف إلى الرفع من مستوى التعليم الإعدادي الأزهري في الوادي الجديد وتحقيق التميز الأكاديمي والتربوي.



وفي نهاية اللقاء وجه الشكر لموفد قطاع المعاهد الأزهرية علي المتابعه متمنيا دوام التوفيق والسداد لرفعة أزهرنا الشريف بالوادى الجديد.

