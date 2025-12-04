قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توصيات وتعليمات.. رئيس منطقة الوادي يلتقي مسئول التعليم الإعدادي بقطاع المعاهد الأزهرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

في إطار حرص رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في المتابعه المستمرة لسير العملية التربوية والتعلميه بجميع الموسسات التعليمية الأزهرية بالوادى الجديد.


ألتقي صباح اليوم الشيخ شعبان مرعي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، الدكتور ضياء الحق أبوبكر، عضو الإدارة العامة للتعليم الإعدادي بقطاع المعاهد الأزهرية،


حضر اللقاء محمد فتحي مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، 
عادل مسلم مدير إدارة الأمن.


اهم التوصيات والتعليمات التي خرج بها عضو الإدارة العامة للتعليم الإعدادي بقطاع المعاهد الأزهرية في لقائه مع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد:

-تعزيز جودة الاعتماد واكد على ضرورة استكمال إجراءات الاعتماد لجميع المعاهد الإعدادية بالمنطقة، مشيرًا إلى ان العمل جاري علي اعددا شهادات الاعتماد وسوف يتم إصدارها في القريب العاجل وأن الجهود مستمرة للحصول على اعتمادات إضافية للمعاهد التي تمت زيارتها مؤخرًا

- تطبيق الخطة الدراسية الجديدة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وشدد على تنفيذ توزيع الحصص المحدده للمرحلة الإعدادية بما يشمل المواد الشرعية والعربية والثقافية، وذلك لضمان توافق المناهج مع المعايير الوطنية،

- تنظيم الامتحانات وجه سيادته بدمج اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر في الفترة الواحدة، وذلك ضمن منظومة التعليم الجديد ورؤية مصر 2030، مع التأكيد على وضع جداول واضحة وإجراء الاختبارات في موعدها دون التأثير على سير الدراسة،

- التحول الرقمي وحث على الاستفادة من نظام إدارة شئون الطلاب الإلكتروني الذي تم إطلاقه مؤخرًا، لتحسين عمليات التسجيل والمتابعة والنتائج.

- تطوير الكوادر التدريسية أوصى بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة للمعلمين على استراتيجيات التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في الفصول.

-دعم الطلاب ذوي  الاحتياجات الخاصة والتأكيد على توفير الامتحانات الشفهية والمرافق اللازمة للطلاب المكفوفين والمبصرين، وضمان حصولهم على فرص متكافئة.

- المشاركة المجتمعية مطالبا إلى تفعيل مجالس الآباء والمعلمين وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور من خلال قنوات إلكترونية منتظمة، لمتابعة تقدم الطلاب وتلقي المقترحات.


موكدا مرعي ان تلك النقاط تمثل أبرز ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء، وهي تهدف إلى الرفع من مستوى التعليم الإعدادي الأزهري في الوادي الجديد وتحقيق التميز الأكاديمي والتربوي.


وفي نهاية اللقاء وجه الشكر لموفد قطاع المعاهد الأزهرية علي المتابعه متمنيا دوام التوفيق والسداد لرفعة أزهرنا الشريف بالوادى الجديد.
 

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد المنطقة الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

شيري iCar V27 الـ SUV

شيري iCar V27 الـ SUV تظهر لأول مرة | صور

كيا سيلتوس موديل 2027

شاهد| كيا سيلتوس 2027 الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات

سيات إبيزا موديل 2021

سيات إبيزا هاتشباك بسعر 700 ألف جنيه.. الموديل والمواصفات

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد