نهلة الصعيدي: البوابة الإلكترونية للمؤشر تمهد لتطوير تعليم اللغة العربية عالميا

في إطار الاستعدادات النهائية لإطلاق مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية، شهد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عرضًا تفصيليًّا للبوابة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالمؤشر، والتي تمثل النواة الرقمية للمشروع وأحد أهم أدواته في تقييم مؤسسات تعليم اللغة العربية إقليميًّا ودوليًّا.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر أن المؤشر يُعد أول أداة عربية شاملة لقياس جودة تعليم اللغة العربية ومعاييرها عالميًّا، ويأتي في إطار رؤية الأزهر الداعمة لتطوير التعليم اللغوي وتقديم مرجع علمي وتطبيقي تعتمد عليه المؤسسات التعليمية داخل مصر وخارجها. وأوضحت أن البوابة الإلكترونية تمثل خطوة أساسية في تفعيل المؤشر، عبر منصة متكاملة تجمع البيانات، تعرض النتائج، وتمكّن المؤسسات من التسجيل والمتابعة والاستفادة من التقارير والدراسات الخاصة بالمؤشر.

أضافت مستشارة شيخ الأزهر أن المؤشر يهدف إلى جعل اللغة العربية لغة تعليم وبحث ومنافسة عالمية، وتوفير دعم علمي متكامل للطلاب والمعلمين بما يرفع من جودة العملية التعليمية، ويحفّز على التبادل البحثي والثقافي بين المؤسسات المختلفة. كما أشارت إلى أن البوابة ستحتوي على أدوات تحليلية تفاعلية، قاعدة بيانات للعلماء الأزهريين في الخارج، وإمكانية الوصول للتقارير والمؤشرات لكل مؤسسة تعليمية، ما يعزز قدرة المؤسسات على تحسين أدائها وتطوير برامجها التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي أن عرض البوابة يمثل المرحلة الأخيرة قبل الإطلاق الرسمي للمؤشر، حيث يجري استكمال المراجعات الفنية وتحديث المحتوى والربط الإلكتروني بين وحدات المشروع المختلفة، تمهيدًا لبدء العمل الفعلي للمؤشر وتعزيز دوره كأداة رائدة لتقييم مؤسسات تعليم اللغة العربية عالميًّا.

حضر اللقاء كل من: أ.د. شهيدة مرعي، نائب رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أ.د.خالد عرفان العميد السابق لكلية التربية بنين بجامعة الأزهر، أ.د. عصام الجوهري، استشاري التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي، أ.د. محمد ماجد خشبة، الاستشاري في البحث والتطوير.

د. أحمد موسى، مدير المشروع وخبير التحول الرقمي، أ.د.م. ريهام أنسي، خبيرة الإدارة الاستراتيجية والحوكمة الرقمية،

د. أيمن الدسوقي، خبير التخطيط الاستراتيجي وبناء المعرفة، أ. أحمد عبدالعليم، مسؤول وحدة التخطيط بالمركز.

مستشارة شيخ الأزهر خلال الاستعدادات النهائية لإطلاق مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية

