بيقولوا مش شبه أم كلثوم.. شردي يرد على الهجوم ضد منى زكي بسبب فيلمها

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على الهجوم الدائر حول الفنانة منى زكي، لتمثيلها دور الست أم كلثوم، في فيلم "الست".

وقال محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إنه حاول أن يجد مبررا لهذا الهجوم، بيقولوا "دي مش شبه أم كلثوم، وهما لما جابوا أنتوني البريطاني يعمل شخصية نيكسون كان شبه نيكسون؟".

وتابع: أنا ماليش علاقة بأحمد حلمي ومنى زكي، ولكني بعتبرهم من أشطر الممثلين في مصر، أحمد حلمي طاقة لم يكتشفها أحد حتى الآن، بعتبر إن منى من أذكى الفنانات في مصر، وبقولكم هيا لو كانت حست إنها مش هتقدر على الدور ده مكنتش هتقبل بيه.

واستكمل: إنتوا مش قادرين تفتخروا، ومراكش وقفت على رجل لما اتعرض الفيلم في مهرجان مراكش.

