محافظات

رئاسة مركز الفرافرة: إعلان نتيجة مسابقة المخبز المثالي نهاية شهر ديسمبر

منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع إدارة تموين الفرافرة، عن مسابقة المخبز البلدى المثالى لشهر ديسمبر 2025 وذلك من خلال المرور المفاجئ والدورى للجان مختصة لتقييم المخابز البلدية واختيار افضلها بنهاية الشهر، على أن يتم اعلان المخبز الافضل نهاية شهر ديسمبر الجارى.

وتركز الحملات على مراقبة أداء المخابز ومدى التزامها بالأوزان المقررة للرغيف، حفاظًا على حقوق المواطنين، حيث يجرى تنفيذ الحملات دوريا وبشكل مكثف، بهدف تطبيق القانون على جميع المخالفين لضمان عدالة توزيع الدعم ووصول السلع المدعمة بالجودة المطلوبة للمواطن.

وشنت إدارة تموين مركز الفرافرة حملة تفتيشية برئاسة حسين مبروك على المخابز، وأسفرت عن ضبط مخالفات نقص فى وزن الرغيف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار الجهود الرقابية المستمرة لتأمين سلع الغذاء الأساسية للمواطنين وضمان التزام المنشآت التجارية باللوائح والقوانين، وبتوجيهات من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظة الوادى الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأحمد شمس، مدير إدارة الفرافرة.

وحث مدير تموين الفرافرة المواطنين على دورهم الرقابى، مطالبًا إياهم بالإبلاغ عن أى مخالفات قد تتعارض مع مصالحهم العامة، تأكيدًا على مبدأ الشفافية والتعاون المشترك لخدمة الصالح العام. 

