قيادي بحركة فتح: حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر لإرضاء قواعدها المتطرفة
مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

اختيار سارة جوهر ضمن قائمة فارايتي لأبرز 10 مخرجين في 2026

سارة جوهر
سارة جوهر
أحمد البهى

اختيار سارة جوهر مخرجة "هابي بيرث داي" ضمن قائمة "فارايتي" لأبرز 10 مخرجين في 2026 هابي بيرث داي"، الذي تم تقديمه هذا العام للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

وجاء اختيار جوهر ضمن مجموعة من المخرجين الصاعدين من مختلف دول العالم، في إطار حرص المجلة على تسليط الضوء على المواهب الواعدة التي حققت حضورًا لافتًا في المهرجانات والمحافل السينمائية، إلى جانب مخرجين أميركيين ودوليين قدّمت أعمالهم رؤى جديدة في السرد البصري.

وسيُكرَّم المخرجون المدرجون في القائمة خلال فعالية خاصة تقام في 3 يناير ضمن فعاليات مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي، الذي يستمر في الفترة من 2 إلى 12 يناير المقبل، على أن تُنشر بروفايلاتهم كاملة في العدد الخاص من فاريتي الصادر في 31 ديسمبر.

يروي فيلم "عيد ميلاد سعيد - هابي بيرث داي" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

يشارك في بطولة الفيلم كل من نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، وهو تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب.

الفيلم كان قد حصل على العديد من الجوائز من عدة مهرجانات دولية، وهو من إنتاج أحمد الدسوقي "إسكاي ليميت" وفيلم سكوير، immersive Studios، بالإضافة للنجم الأمريكي الحاصل على الأوسكار الشهير جيمي فوكس.

سارة جوهر هابي بيرث داي فيلم عيد ميلاد سعيد

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

