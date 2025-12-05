اختيار سارة جوهر ضمن قائمة فارايتي لأبرز 10 مخرجين في 2026

اختيار سارة جوهر مخرجة "هابي بيرث داي" ضمن قائمة "فارايتي" لأبرز 10 مخرجين في 2026 هابي بيرث داي"، الذي تم تقديمه هذا العام للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

وجاء اختيار جوهر ضمن مجموعة من المخرجين الصاعدين من مختلف دول العالم، في إطار حرص المجلة على تسليط الضوء على المواهب الواعدة التي حققت حضورًا لافتًا في المهرجانات والمحافل السينمائية، إلى جانب مخرجين أميركيين ودوليين قدّمت أعمالهم رؤى جديدة في السرد البصري.

وسيُكرَّم المخرجون المدرجون في القائمة خلال فعالية خاصة تقام في 3 يناير ضمن فعاليات مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي، الذي يستمر في الفترة من 2 إلى 12 يناير المقبل، على أن تُنشر بروفايلاتهم كاملة في العدد الخاص من فاريتي الصادر في 31 ديسمبر.

يروي فيلم "عيد ميلاد سعيد - هابي بيرث داي" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

يشارك في بطولة الفيلم كل من نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، وهو تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب.

الفيلم كان قد حصل على العديد من الجوائز من عدة مهرجانات دولية، وهو من إنتاج أحمد الدسوقي "إسكاي ليميت" وفيلم سكوير، immersive Studios، بالإضافة للنجم الأمريكي الحاصل على الأوسكار الشهير جيمي فوكس.