أزهري يروي قصةـ طبيبة مسيحية ترى سيدنا محمد في المنام

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام ليست مقتصرة على المسلمين فقط، مشيرًا إلى أن هناك قصة مؤثرة لـ طبيبة مسيحية تدرس في إحدى الدول العربية رأت النبي في صلى الله عليه وسلم في المنام.

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن : "أقسم بالله وأشهد الله على صحة ما أقول، أن هذه الفتاة رأت رسول الله في المنام".

وأوضح أنه تلقى رسالة من هذه الطبيبة، حيث أفادت بأنها شاهدت حلمًا لم تدر معناه، وقالت إنها دخلت في مشادة كلامية مع شخص تطاول على سيدنا عيسى عليه السلام، فقابلت ذلك بالتطاول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

رؤية النبي

وأشار الشيخ إلى أن الطبيبة نامت في تلك الليلة بعد الواقعة، لتشهد رؤية النبي محمد في منامها، وذكرت أن النبي مد يده إليها قائلاً إنه غير غاضب منها.

كما أكد أن الفتاة وصفت ملامح النبي وما جاءها في رؤياها بشكل دقيق، وظلت تبكي متأثرة بهذه التجربة.