الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

منتدى عربي – روسي في جامعة حلوان لاستشراف تعليم المستقبل

حسام الفقي

تستعد جامعة حلوان لاستضافة فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، والذي يُقام تحت عنوان: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام".


ويُعقد المؤتمر بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، وجامعة حلوان التي تستضيف فعاليات المنتدى على مدار يومي 7–8 ديسمبر الجاري بمجمع الفنون والثقافة.

تنطلق فعاليات المنتدى باحتفالية لمشروع المجمع الطبي، تعقبها الجلسة الافتتاحية التي تبدأ بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم نشيد روسيا الاتحادية، يعقبهما كلمات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و كونستانتين موغيليفيسكي نائب وزير العلوم والتعليم العالي – روسيا، وكذلك جورجي ي. بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، و الدكتور ف. أ. سادوفنيتشي رئيس جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية – روسيا، و الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، و الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، يعقب ذلك عرض موسيقي، ثم تنطلق الجلسات النقاشية. 


وتأتي الجلسة النقاشية الأولى بعنوان: "ما وراء الحدود: مستقبل التعاون العربي–الروسي في علوم الطيران والفضاء"، وتتضمن مناقشة إنشاء اتحاد الجامعات العربية–الروسية الخاص بالمرصد الفضائي لاستكشاف الكواكب الخارجية والبحث عن دلائل الحياة في الكون. 

ويدير الجلسة الدكتور أنس راتب السالم المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، ويتحدث خلالها كل من:
الدكتور عصام الدين عجمي رئيس جامعة الشارقة – الإمارات،
الدكتور ألكسندر بلينسكي – جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، روسيا، الدكتور نبيل ياسين – جامعة حلوان، مصر،
الدكتور غينادي الفيرينكو – تكنولوجيز أوف تراست، روسيا.
 

أما الجلسة النقاشية الثانية فتحمل عنوان: "الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية: تشكيل مستقبل التعليم والمجتمع"، وتشمل محاور: دمج الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم العالي والإدارة الجامعية، الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والابتكار المسؤول، ودور الجامعات في بناء مجتمعات رقمية شاملة. ويدير الجلسة الأستاذ الدكتور فيكتور كوكشاروف رئيس جامعة الأورال الفيدرالية – روسيا. ويتحدث خلالها:
الدكتور غسان عواد رئيس جامعة أبوظبي – الإمارات،
الدكتور فاديم زيتيكيوف – روسوترودنيتشستفو في مصر، روسيا، الدكتور عماد الزير – جامعة فلسطين الأهلية، فلسطين،
الدكتور ميخائيل شفستوف – رئيس جامعة ماري إل الحكومية، روسيا.

وفي الجلسة النقاشية الثالثة التي تنطلق تحت عنوان: "دبلوماسية الذكاء الاصطناعي: بناء الجسور عبر الابتكار بين روسيا والعالم العربي"، وتناقش محاور رئيسية تشمل: الذكاء الاصطناعي كأداة للتعاون الدولي والقوة الناعمة، بناء منظومات بحث وابتكار مشتركة في الذكاء الاصطناعي، والتعليم وبناء القدرات لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي. ويدير الجلسة الأستاذ الدكتور هايدي بيومي – جامعة القاهرة، ويتحدث خلالها:
الدكتور مشتاق طالب صالح – رئيس جامعة الأنبار، العراق،
الدكتور فلاديمير نيتشاييف – رئيس جامعة سيفاستوبول الحكومية، روسيا،
الدكتور محمد علي صالح – جامعة حلوان، مصر،
الدكتور أليكسي سفشيف – رئيس جامعة آمور الحكومية، روسيا،
الدكتور عبد الله السفير – نائب رئيس جامعة الملك سعود، السعودية، الدكتور بافيل مويسيف – رئيس جامعة تامبوف الحكومية، روسيا.

وفي اليوم الثاني، تنطلق الجلسة النقاشية الرابعة بعنوان: "اللغة الروسية والعربية في التعليم العالي: تعزيز الروابط الثنائية والتبادل الثقافي"، وتشمل محاور: طرق تدريس اللغة الروسية والعربية في الجامعات – الابتكارات والتحديات، دور تعليم اللغات في تعزيز العلاقات الثنائية، التقنيات والرقمنة في تعلم اللغات (الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، الموارد الإلكترونية).

ويدير الجلسة نيكيتا أفراليف رئيس جامعة نيجني نوفغورود اللغوية – روسيا، ويتحدث خلالها كل من:
فلاديمير سترويف – رئيس جامعة الإدارة الحكومية، روسيا،
الأستاذ الدكتور رسلان كوتشكاروف – رئيس الأكاديمية الحكومية لشمال القوقاز، روسيا، الدكتور دانييل سين – معهد بوشكين للغة الروسية، روسيا.
وفي ختام اليوم الثاني، يتم توقيع مذكرات تفاهم وعرض توصيات المنتدى.

جامعة حلوان رؤساء الجامعات الروسية والعربية رؤساء الجامعات الروسية وزارة التعليم العالي

