مطار مرسى علم يستقبل 15 رحلة طيران أوروبية اليوم

شهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، نشاطًا ملحوظًا في حركة الوصول، حيث يستقبل 18 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، ضمن إجمالي 135 رحلة من المقرر وصولها إلى المطار خلال الأسبوع الجاري، والذي بدأ من السبت الماضي ويستمر حتى اليوم.

وتشير جداول التشغيل إلى أن المطار يستقبل اليوم 15 رحلة دولية، بينها 4 رحلات قادمة من بولندا، و5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من النمسا، وأخرى من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلتين من سويسرا ورحلة من التشيك، إلى جانب رحلة داخلية، بما يعكس ارتفاعًا في معدلات الحركة الوافدة إلى المدينة السياحية.

تأتي هذه الرحلات ضمن إجمالي 135 رحلة دولية يستقبلها مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الحالي من 12 دولة مختلفة حول العالم، من بينها بولندا، وألمانيا، والتشيك، وهولندا، وبلجيكا، وإيطاليا، فضلًا عن دول أخرى تسيّر رحلات منتظمة إلى المدينة. ويواكب هذا الانتظام في الحركة الجوية ارتفاع نسب الإشغال الفندقي بمرسى علم، التي تواصل جذب المزيد من السائحين مع استمرار نمو الحركة السياحية الوافدة.