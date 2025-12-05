صدقي صخر يكشف كواليس قصر الباشا والتحضير لـ النص 2 | خاص

كشف الفنان صدقي صخر، كواليس أعماله الفنية الحالية والمرتقبة، منها فيلم قصر الباشا، المعروض حاليا، ومسلسل النص 2.

وعن فيلم قصر الباشا، قال صدقي صخر، في تصريح خاص لموقع صدى البلد: «هو فيلم مختلف وجذاب والنوع ده مش موجود كتير وحاسس إنه الناس واحشها النوع ده».

وحول تفاصيل مسلسل النص 2، قال صدقي صخر: «اشتغلنا على الجزء الثاني لـ مسلسل النص، والتصوير بدأ منذ أيام وأنتظر تصوير أول مشاهدي فيه».

مسلسل النص 2

وكشف صخر أن أحداث الموسم الثاني من «النص» ستشهد تطورًا كبيرًا في الحبكة، حيث تدور القصة بعد مرور سبع سنوات على نهاية الجزء الأول، وتحديدًا في عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية، لتدخل الأحداث عالم الجاسوسية المليء بالتشويق والغموض والمفاجآت.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.