منتخب سيدات اليد يواجه كوبا في بطولة العالم

يواجه منتخب مصر لكرة اليد للسيدات اليوم في الساعة الخامسة مساء نظيره الكوبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس الرئيس ببطولة العالم، التي تستضيفها هولندا وألمانيا.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز، لتسجيل الانتصار الأول تاريخيًا في بطولة العالم، حيث خاضوا 4 مباريات حتى الآن في ظهورهم الأول بالمونديال، وتلقوا الهزيمة في جميعها أمام النمسا، وهولندا، والأرجنتين، والصين.

ويتواجد منتخب سيدات اليد في المجموعة الثانية بمنافسات كأس الرئيس أو الأدوار الترتيبية، إلى جانب الصين، وكوبا منافس اليوم، وكازاخستان.

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة العالم بخسارة مباريات الدور التمهيدي الثلاث، قبل أن ينتقل إلى كأس الرئيس ليخسر مباراته الأولى أمام الصين.

ويشارك المنتخب الوطني في بطولة العالم للسيدات بقائمة تضم مى جمعة، جهاد وائل، جنة نور، مروة عيد، نادين طارق، شروق محمود، نوران خالد، أمينة هشام، روان سعيد، يارا هانى، ملك عمرو، تقى كامل، لوجين أسامة، شهد صفى، أمينة عاطف، ملك طلعب، مريم أسامة، وفاطمة محمود.