قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
إيه اللي بيحصل مع صلاح في إنجلترا دلوقتي؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 7 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

تزداد عمليات البحث يوميًا عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج، رغبةً في معرفة تأثيرات علم الفلك وكيفية التعامل مع المواقف المهنية والعاطفية والصحية. 

وفي السطور التالية نستعرض توقعات الأبراج ليوم الاحد 7 ديسمبر 2025 على مختلف الأصعدة.

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

يوم مناسب لمن يستعدون لامتحانات حكومية، مع أجواء أسرية مستقرة وحياة زوجية مبهجة، قد تتلقى أخبارًا مفرحة تتعلق بالأطفال. مهنيًا، كن حذرًا من محاولات البعض الاستحواذ على جهودك أو نسب العمل لأنفسهم.

برج الثور وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

زيارة عائلية قد تُحسّن الأجواء في المنزل، أفكار جديدة قد تدفعك لشراء جهاز إلكتروني. صحتك مستقرة. جهودك السابقة تبدأ في الظهور، مع فرص قد تُعزز وضعك المالي خلال الفترة المقبلة.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

أخبار مبهجة من الأطفال واردة، وطلاب الفنون يتمتعون بإلهام خاص اليوم. حالتك المالية قوية مع فرص نمو سريعة. العاملون في الترفيه قد يحصلون على عروض مهمة نزهة سينمائية مع الشريك قد ترفع معنوياتك وتعزز ثقتك بنفسك.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

الأطفال قد يجعلونك تشعر بالفخر اليوم. نزهة مع الأصدقاء تضيف لك طاقة إيجابية. المهندسون المعماريون يحظون بإشادة، والمعلمون من مواليد السرطان يحصلون على تقدير ملحوظ.

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

أخبار سعيدة في طريقها إليكم. أجواء العلاقات قوية ومتوازنة. الإنفاق على الترفيه قد يمنحكم السعادة، كما يُحتمل قضاء أمسية ممتعة مع الأطفال.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

تجار التجزئة قد يحققون أرباحًا جيدة المبدعون يحصلون على عروض قيمة. طلاب الهندسة أمام فرص عمل مناسبة. قد تلتقون بصديق قديم صدفة. الاستثمار العقاري يبدو خيارًا موفقًا على المدى الطويل.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

الشعور بالرضا الوظيفي يسيطر عليك، العلاقات الخارجية قد تفيدك مهنيًا، احذر من العناد كي لا تزداد المنافسة حولك. الأجواء العائلية مبهجة، وقد تُخطط لشراء سيارة جديدة، النجاح في مهمة مؤجلة يُصبح ممكنًا اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

مشروع جديد بعد مباركة من الكبار قد يحقق نتائج إيجابية قد تحتاج إلى استشارة لتحديد مستقبل ابنك أو ابنتك المهني. تجنب الأطعمة الجاهزة للحفاظ على صحتك. رحلة طويلة مع الشريك واردة، والمحامون قد يحصلون على حكم لصالحهم.

برج القوس وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

يوم مثالي ومليء بالتفاؤل قد يكون مناسبًا لشراء سيارة جديدة. فرص للقاء شخصيات مؤثرة قد تُفيدك مهنيًا. استغل اليوم لتحسين حياتك وبذل جهد إضافي في أعمالك.

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

تحسّن واضح في مستوى المعيشة. علاقاتك الشخصية تتقوى، والأسرة تعيش أجواء سعيدة. مشكلات العمل تُحل تدريجيًا. تجنب التسرع في اتخاذ القرارات, اليوم يشير لزيادة في الاحترام والثروة، والأبناء يركزون على دراستهم.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

انسجام كبير مع الشريك فرص عمل مربحة متوقعة. تنجز مهامك بوقت مناسب. الطلاب يحظون بيوم جيد، وأفكار جديدة تطرأ عليك. مكاسب مالية غير متوقعة قد تُحسّن وضعك.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

لحظات رومانسية مع الشريك خلال عشاء خاص لقاء بشخصية مؤثرة قد يكون مهمًا مستقبلًا تجنب التعاملات المالية اليوم، أرباح مفاجئة في العمل واردة، ممارسة الرياضة أو اليوجا تساعدك على الحفاظ على نشاطك وصحتك.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج الدلو برج الجوزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

الدواجن السردة

الدواجن السردة تقلق المصريين.. الحقيقة الكاملة تكشفها الجهات الرسمية

ترشيحاتنا

تعبيرية

اعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمع

شاب بقتل زوجته في المنوفية

بعد 4 أشهر زواج.. شاب يقتل زوجته في المنوفية

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري بالتجمع لجلسة 14 فبراير

بالصور

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

فيديو

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد