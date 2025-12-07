رئيس بعثة الجامعة العربية: 145 دولة بالأمم المتحدة تُدعّم عمل الأونروا بغزة

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، وجود دعم دولي واسع لعمل وكالة "الأونروا" رغم محاولات التشكيك في دورها، مشيرًا إلى أن 145 دولة ما زالت تؤيد استمرار الوكالة في أداء مهامها داخل قطاع غزة.

وأوضح ماجد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت سبعة قرارات تتعلق بغزة خلال اجتماعاتها الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه القرارات — رغم عدم إلزاميتها مثل قرارات مجلس الأمن — تظل مهمة وتشكل أرضية سياسية وقانونية تحفظ الحقوق الفلسطينية.

وأضاف ماجد عبد الفتاح، أن بعض الأطراف تشكك في جدوى هذه الاجتماعات بسبب اختلافات داخلية فلسطينية، إلا أن استمرار صدور القرارات يمثل "رصيدًا سياسيًا" يجب الحفاظ عليه، وشدد على أن الأونروا ستظل واقعًا دوليًا لا يمكن تجاهله، وهي جهازًا تابعًا للجمعية العامة ولها دور أساسي في الإغاثة والخدمات داخل غزة.