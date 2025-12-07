مطروح .. التحفظ على 61 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر

قررت جهات التحقيق، التحفظ على 61 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم أكثر من 61 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح قيام (4 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة مطروح) بالإتجار فى السجائر المهربة ومجهولة المصدر.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة "مطروح العلمين" ، وبحوزتهم (أكثر من 61 ألف عبوة سجائر "مهربة ومجهولة المصدر") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق .