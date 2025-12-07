على كرسي متحرك .. أحمد فلوكس يصطحب والده لأداء مناسك العُمرة

اصطحب الفنان أحمد فلوكس والده الفنان القدير فاروق فلوكس لأداء مناسك العمرة.

ونشر أحمد فلوكس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، يظهر فيه وهو يمسك بوالده الفنان فاروق فلوكس الذي ظهر يجلس على كرسي متحرك، في مشهد إنساني، من داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وقد سافر الفنان أحمد فلوكس إلى المملكة العربية السعودية قبل شهر، لأداء مناسك العمرة، وقرر أن يدعو والده الفنان القدير فاروق فلوكس ليؤدي مناسك العمرة برفقته.

كان أحمد فلوكس قد نشر أيضا في وقت سابق صورا له مع نجله الذي رافقه هناك.

وجدير بالذكر أن الفنان أحمد فلوكس يستعد للعودة إلى جمهوره بمسلسل تلفزيوني بعد فترة غياب، بينما كانت آخر أعماله فيلم الممر، والذي شارك في بطولته مع أحمد عز وهند صبري وأحمد رزق ومحمد فراج وإياد نصار وأحمد صلاح حسني، وهو من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه حول مواقف لرجال القوات المسلحة وقوات الصاعقة المصرية بشكل خاص، خلال حرب الاستنزاف، كما استعرضت أحداثه المرحلة الزمنية بداية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

بينما كانت آخر أعمال الفنان فاروق فلوكس مشاركته في مسلسل الأب الروحي والذي عُرض عام 2017، وجسد خلاله شخصية مراد الفخراني، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.